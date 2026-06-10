Cambios en algunos artistas de especial en las Fallas de Morvedre 2027

Poco a poco las comisiones falleras de El Camp de Morvedre están desvelando los artistas que realizarán sus fallas en marzo de 2027. Pocas sorpresas habrá en la sección Especial tras el anuncio de todas las comisiones que, tradicionalmente, forman parte de esta categoría y que han realizado en estas últimas semanas. La gran mayoría de artistas repetirán en estas demarcaciones falleras para seguir luchando por lograr esos premios a las mejores fallas de Sagunt que este año volvió a conquistar Plaza Rodrigo.

Donde sí que ha habido un cambio de artista ha sido en la falla La Victoria, concretamente en su monumento adulto tras el varapalo sufrido este 2026 después de que el artista Carlos Carsí no acabara su falla, siendo los propios falleros los encargados de tener que finalizarla el día de la plantà, tal y como publicó Levante-EMV. Así pues, este año contarán con Rafa Ibáñez, artista de Borriana que ya conoce la gloria en El Camp de Morvedre pues logró primeros premios plantando con El Palleter. En cuanto a su falla infantil, Vicente Gomar volverá a realizar este monumento por tercer año consecutivo.

También habrá cambio en la falla La Marina, en su monumento infantil, pues, tras varios años con el artista local Gabriel Escalera, esta comisión del Port de Sagunt ha fichado al tándem formado por José Vicente Castell e Iris Pitarch bajo el nombre artístico de El Talleret, mientras que en la falla adulta, tras su vuelta del año pasado, volverá a plantar en esta plaza de la ciudad el valenciano, Mario Gual.

Quinto año en Rodrigo

Por otro lado, tras su quinta victoria consecutiva, Erik Martínez volverá a ser el artista de la falla grande de la comisión Plaza Rodrigo que aspira a seguir acrecentando su palmarés después de ser la única falla de la comarca en lograr el primer premio en esta categoría en cinco ocasiones consecutivas. Asimismo, el artista local, Antonio Verdugo será el encargado de confeccionar su falla infantil como ya sucediera en 2026, cuando logró el segundo premio en la categoría reina.

También repiten ambos artistas en la falla El Palleter, comisión que, incluso, informó de la renovación de ambos antes de la semana fallera de este pasado mes de marzo. De esta forma, Manolo Rubio volverá a esta demarcación del Port de Sagunt con la intención de revalidar ese primer premio cosechado este 2026 mientras que en categoría adulta también realizará la falla el artista Josemi Gasent.

Del mismo modo, por séptimo año consecutivo, David Ojeda será el artista de la falla infantil de la falla La Palmereta, comisión con la que ha logrado numerosos premios al ninot indultat. Por otro lado, esta comisión ha informado de la renovación también del artista de la comarca, Xesco Gil, para la realización de su falla grande, que compite en sección Primera, y que en 2026 logró el primer premio de esta categoría.

Finalmente, este artista morvedrino también volverá a plantar en sección Especial con la falla Eduardo Merello, por segundo año consecutivo, tras haber logrado un tercer premio en la categoría reina; esta falla del Port de Sagunt, por otro lado, ha anunciado un cambio en el artista de su falla infantil pues, para este próximo ejercicio 2026-2027 han contratado a Samuel Martínez para la confección de la misma que, habitualmente, también compite en sección Primera.