El Morvedre de la gigafactoría logra bajar de los 5.000 parados después de casi dos décadas

El desempleo sigue a la baja durante la antesala del periodo estival en la comarca donde Volkswagen construye su gigafactoría. Según los últimos datos de la Generalitat Valenciana, el Camp de Morvedre cuenta con 4.981 personas desempleadas, es decir, 110 menos que el mismo mes del año anterior. Esta cifra total es la más baja registrada en mayo desde hace casi dos dos décadas pues hay que remontarse a 2008 para ver cómo se registraban menos de 5.000 parados y se llegaba a los 4.407.

Esta tendencia descente va en la línea de la experimentada a nivel provincial, donde en Valencia se han registrado 6.333 desempleados menos que en mayo de 2025.

CC OO asegura que estos datos "muestran que cada vez hay más personas trabajando y que en su gran mayoría lo están con contrato indefinido y a tiempo completo. Estos datos no son solamente una cuestión estacional, sino que además son mejores que hace un año, lo cual sigue evidenciando que la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral que permitió avanzar en la estabilidad laboral, ayudan a la creación de empleo".

Municipios

En Sagunt es el que registra mayor número de demandantes de empleo, 3.921, una treintena menos que el pasado mes de abril donde se registraron 3.951 personas desempleadas. A nivel anual, disminuye el paro en casi 70 menos, ya que en mayo de 2025 se registraron 3.989 desempleados.

A la capital del Morvedre, le siguen, a gran distancia, municipios como Canet d'en Berenguer que registra 273 personas en busca de empleo; Gilet con 150 y Faura con 134. En el lado opuesto, entre los municipios con menor número de desempleados se encuentran Segart con 8; Benavites con 19 y Algar del Palància con 26.

Desempleo con rostro femenino

Los datos detallados en el informe de la Generalitat muestran otra tendencia que se consolida en el tiempo: el desempleo en Morvedre tiene rostro femenino. En Sagunt, por ejemplo, se registran 2.397 mujeres desempleadas frente a los 1.524 hombres sin empleo. Esto se repite en todos los municipios de la comarca: Canet registra 158 mujeres frente a los 115 hombres; Gilet 105 mujeres y 45 hombres, e incluso en Segart, donde se registra la menor cifra de desempleo en la comarca, las mujeres ganan por goleada, 6 frente a 2 hombres.

CC OO pone el acento en que "6 de cada 10 personas inscritas en las oficinas de empleo son mujeres" e insiste en "reclamar que se implementen políticas integrales de empleo que contribuyan a mejorar la protección de la salud laboral de las personas trabajadoras, a mejorar el poder adquisitivo de los salarios y a luchar contra las desigualdades que se evidencian mes a mes".

Edades más afectadas

En cuanto a las franjas de edad, se observa que el mayor porcentaje de desempleados se concentra en las personas mayores de 44 años. En el total comarcal hay un total de 2.782 desempleados en esta franja de edades, casi un centenar menos que el año pasado; de ellas, Sagunt es el municipio que registra la mayoría, 2.138. Por contra, los menores de 25 años presentan las cifras más bajas de demandantes, por ejemplo, 270 en Sagunt y tan solo 16 en Canet.

Hostelería en Sagunt. / Daniel Tortajada

Mucho paro en el sector servicios

Los datos reflejan además que el sector servicios es, por un amplio margen, el que acumula un mayor número de demandantes de empleo, sumando 2.745 personas tan solo en Sagunt, seguido de 194 en Canet d'En Berenguer y 119 en Gilet.

La industria se sitúa como el segundo sector con más demandantes en la capital: 384, seguida muy de cerca por la construcción con 256. Por su parte, el sector de la agricultura se mantiene con cifras muy residuales en cuanto a desempleo en casi toda la comarca, registrando 76 demandantes en Sagunt y cifras que apenas superan la unidad en el resto de los municipios.

Procedencia de los demandantes

En cuanto a la procedencia, la gran mayoría son de nacionalidad española. Por ejemplo, en Sagunt la cifra asciende a 3.012 mientras que la población extranjera en desempleo se sitúa en 909 personas en la capital comarcal y 55 en Canet d'En Berenguer.

De este modo, el Camp de Morvedre mantiene la senda de la recuperación laboral y encadena un nuevo descenso del desempleo en la antesala del verano. Pese a que los datos muestran una evolución favorable, la brecha de género y la gran incidencia del paro entre los mayores de 44 años siguen estando en el punto de mira del mercado laboral comarcal.