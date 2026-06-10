Épica en el Judo Canet: campeones de Sambo Playa y Liga de Clubes
Con 14 oros en la última jornada de la Liga Valenciana, el club consolida su posición como uno de los mejores de España
El título nacional de Sambo Playa así como la Liga de Clubes de la Comunitat Valenciana ya es del Judo Canet. Estos títulos los ha conseguido en tan solo dos semanas, dos domingos épicos para los caneteros.
Los judokas consiguieron ser el mejor club de España U17 y Sénior con los oros de Gabriela García y Viktoriia Romanukha, el segundo puesto de Álvaro Simó y los bronces de Oscar Martínez, Lemuel Marandyan y Pablo Valls, el domingo, 31 de mayo, en la playa del Port de Sagunt.
Además de eso, se proclamó campeón de Liga de la Comunitat Valenciana de Judo en Torrevieja el pasado X de junio donde también superó al que era líder en la última jornada, el Judo Club Alicante.
El palmarés de la última jornada
En la última Jornada el club de Judo Canet logró 14 oros de mano de los judokas Guillermo Rubio, Viktoriia Romanukha, Gabriela García, Eva Alarcón, Anastasia Troian, Adrian Dascalescu, Dafne Canada, Joan Tortajada, Alex Sahakyan, Daniela Montesinos, Daniella Vakerchkoven, Aitana López, Ginés Riaza y Iara Alonso
Por otro lado se alzaron con cuatro platas los deportistas Francisco Agustín, Aitana Burdeaus, Alvar Isach y Ariana Dastalescu y finalmente, se colgaron los bronces Sorin Pardo, Joan Roig, Pedro Gómez, Adriana Sokhrina, Sara Augusto y Carlos Gil
Con estos resultados Judo Canet se postula como uno de los mejores clubes de España tanto en Judo como en Lucha Sambo.
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