Un deporte australiano se abre paso en Canet gracias a un nuevo club

El nuevo club deportivo Surf Life Saving Canet ya ha echado a andar en Canet d'en Berenguer. Se trata de una propuesta que nace con el objetivo de unir el deporte con la seguridad marítima gracias a una disciplina australiana surgida en 1907 en Sidney cuando un grupo de voluntarios se encargaron de la seguridad de los bañistas. Por ello, como afirman desde el nuevo club canetero, esta disciplina combina "natación, rescate y prevención de accidentes acuáticos".

Su puesta de largo se celebró en el marco del Campeonato de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha, lo que permitió dar visibilidad a esta disciplina en pleno entorno competitivo. El evento reunió a una treintena de personas interesadas en conocer de primera mano esta nueva iniciativa, que viene a ampliar la oferta deportiva y turística de Canet d’En Berenguer. Entre loss asistentes no faltaron el alcalde, Pere Antoni Chordà, el concejal Rubén Furío, así como técnicos municipales de las áreas de deportes, turismo, playas y fondos europeos.

Un deporte en crecimiento

El salvamento y socorrismo se encuentra actualmente en crecimiento tanto a nivel autonómico como nacional e internacional, como aseguran desde el club. Con la creación de Surf Life Saving Canet, esta modalidad deportiva aterriza en el municipio impulsada por una junta directiva formada por Carmen Alfonso, Verónica Vela, Ximo Catalán y Rubén Martínez.

Durante el acto, Rubén Martínez fue el encargado de explicar el origen del proyecto y la filosofía que impulsa al club: “Este club, como casi todos los proyectos, nace de la ilusión… en este caso de la ilusión de un grupo de amigos que han crecido rodeados de agua, de arena, de mar, del mundo del socorrismo y con una marcada conciencia por el cuidado de este entorno que tenemos tan a mano y a veces tan desaprovechado. Siempre hemos tenido esa inquietud de poder articular una comunidad en torno al deporte, la competitividad y la vida de cara al mar… nos hemos muerto de envidia al ver la forma en que viven el mar y el deporte en el Norte de España y el sur de Francia con comunidades de pequeños y mayores compartiendo su pasión por los distintos deportes que ofrece el mar y la playa y viviendo, con condiciones más adversas que las nuestras, de cara al mar y haciendo de él su día a día".

Surf life saving Canet / Levante-EMV

Asimismo aseguró que "con esto en mente, hace justo un año coincidimos en la playa viendo el campeonato de Castilla-La Mancha y nos enamoramos de este deporte… un deporte que combina esta visión de comunidad con un ambiente competitivo y con una vocación marcada hacia la concienciación con el medio marino y la seguridad en el medio acuático. Con todo esto vimos en Canet un municipio que siempre ha vivido con el mar como referencia y en el que podíamos recuperar esa relación no solo en verano, sino durante todo el año… y el apoyo de sus autoridades y el hecho de que estemos hoy aquí nos dice que fue la mejor decisión.”

Una iniciativa "importante para Canet"

El alcalde de Canet, Pere Antoni quiso sumarse al acto destacando la importancia de esta iniciativa para el municipio. En su intervención, agradeció a la junta directiva la elección de Canet d’En Berenguer para la creación del club, subrayando que se trata de “una ciudad puntera a nivel turístico y deportivo y que así quiere seguir siéndolo”.

Asimismo, puso en valor la dimensión social del proyecto, destacando especialmente la intención del club de desarrollar charlas de sensibilización y formación en seguridad en el medio acuático, tanto en las playas durante la temporada estival como en los centros educativos del municipio.

Con esta iniciativa, Surf Life Saving Canet aspira a fomentar tanto la práctica deportiva como la educación en valores relacionados con la seguridad acuática, el respeto al medio marino y la vida activa durante todo el año, reforzando el vínculo histórico de la localidad con su entorno costero.