Exigen al Ayuntamiento de Sagunt que lidere las reivindicaciones sobre patrimonio

Compromís per Sagunt ha reclamado más rapidez en la creación de un organismo que gestione el patrimonio y ayude de esta forma a dinamizar económicamente Ciutat Vella. Este fue el motivo de la reciente reunión mantenida entre el grupo municipal de la formación valencianista y una representación de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Sagunto (Adetursa).

Castillo de Sagunt. / Daniel Tortajada

La portavoz, Maria Josep Picó, señala que esta entidad no solo "ayudará a preservar" el legado patrimonial, sino que dará vida a zonas del núcleo histórico "como el barrio del Raval o Ciutat Vella", en respuesta a las reivindicaciones de asociaciones, "atendiendo también a la necesidad de convivencia del vecindario", según precisa la concejala. Y es que este organismo debe concebirse "como el paraguas bajo el que se desarrollen iniciativas sociales, culturales y económicas".

Sin información

Como firmantes de la propuesta para crear este organismo de gestión, desde Adetursa "nos trasladaron que no tienen información actualizada el proceso de creación, así que exigimos al Ayuntamiento de Sagunt que lidere esta iniciativa, apueste firmemente por ella y trabaje de manera decidida para llevarla adelante", en palabras de Picó.

Entre los efectos prácticos de su puesta en funcionamiento, Compromís destaca que permitiría "incrementar esfuerzos a la hora de abordar problemáticas que afectan a Ciutat Vella, como la pacificación del tráfico, la adaptación de la normativa autonómica de actividades a las características del comercio local en el barrio o la mejora de la limpieza y la seguridad".

Impacto cultural

También tendría un significativo impacto cultural, ya que "favorecería la ampliación de la temporada de espectáculos en el Teatro Romano y sus alrededores. A partir de ahí, se podría trabajar en un plan de desarrollo cultural y de ocio que sea respetuoso con la vida en el barrio y, a la vez, mejore la actividad del comercio local".