Los olores y vertidos vuelven a aparecer en el paseo marítimo de Canet

El mal estado que padece la red de alcantarillado del último tramo del paseo marítimo de Canet d' en Berenguer, desde el Club Náutico Puerto Siles hasta la rotonda de la desembocadura del río, se ha dejado sentir este fin de semana. El domingo aparcecían vertidos en el mismo paseo y, tanto por la tarde como en la mañana del lunes, el olor en la zona era insoportable.

Los problemas de este segmento de tubería se llevan soportando desde hace años y ya en el verano de 2025 hubo quejas vecinales a este respecto. Este tipo de incidencias se incrementan con la llegada de los turistas y aunque por ahora no están los apartamentos llenos, el flujo de residentes de segunda vivienda ya se ha notado y, con esta coyuntura, este tramo de red empeora y afloran sus incovenientes: filtraciones, emboces y vertidos.

Tanto es así que el ayuntamiento, para evitar que todo esto no ocurra, realiza una actuación de limpieza y bombeo de la red con bastante freuencia a través de la empresa de agua Egevasa. A mediados de la semana pasada intervino y este lunes volvió a hacer, tal y como ha podido comprobar este diario.

Vertidos en el paseo / LEVANTE-EMV

Solución

La solución ya se ha puesto sobre la mesa, gracias a la subvención de 260.000 euros que recibirá Canet del Pla Obert de la Diputació para la renovación de este tramo de tubería. Sin embargo, las obras no están previstas de manera inmediata y tendrán que esperar a después del verano, según los plazos que sostienen ambas instituciones, aunque desde el ayuntamiento insisten en que la intención es comenzarlas lo antes posible.

La obra prevista con estos fondos de la institución provincial consiste en la renovación del colector que discurre de sur a norte del paseo, que ha sufrido continuos problemas de atascos. El colector presenta una estructura deficiente con innumerables grietas, incluso zonas en las que carece de paredes. Desde el ayuntamiento valoran positivamente el plan provincial a cuatro años para poner en marcha proyectos importantes y dar respuesta a situaciones sobrevenidas. Además, estiman que las obras podrían estar terminadas antes de final de año.

Egevasa realizando labores de bombeo. / LEVANTE-EMV

Bombeo

No es la primera vez que se busca una solución a este problema. El ayuntamiento ya sacó hace mas de una año a licitación esta obra pero quedó desierta.

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Para evitar nuevos problemas y más en temporada estival, el ayuntamiento se compromete además a seguir interviniendo en la zona a través de la empresa de mantenimiento de la red.