PP: "El Consell Agrari no se convoca desde hace seis meses en Sagunto"

Sagunt ha roto el marco de diálogo oficial con el sector agrario. Así valora el PP la falta de convocatorias del Consell Agrari desde hace más de medio año. Su portavoz municipal, Ximo Catalán muestra su "preocupación", después de las denuncias públicas de la organización agraria AVA, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por los incumplimientos de numerosos ayuntamientos a la obligación legal de convocar periódicamente este órgano consultivo.

Ximo Catalán, portavoz municipal del PP de Sagunt. / Daniel Tortajada

El popular recuerda que el objetivo de este foro "es abordar los principales problemas que afectan al campo y coordinar actuaciones beneficiosas", pero, en el caso de Sagunt, los agricultores y propietarios se han quedado sin interlocución frente a inquietudes como "el deterioro de los caminos rurales, la proliferación de plagas, los robos o la falta de mantenimiento de determinadas infraestructuras", enumera el edil.

Cercanía

En respuesta a estas preocupaciones, el sector "necesita una administración cercana, que escuche, dialogue y actúe. No basta con hablar de la importancia de defender el campo y hacerlo con declaraciones o fotografías. Hacen falta reuniones, planificación y soluciones concretas para los problemas reales", insiste Catalán, quien reitera que "el Consell Agrari no puede convertirse en un órgano que solo se reúna de manera puntual o cuando interesa políticamente".

Actividad estratégica

Además de señalar a la agricultura como "una actividad estratégica para el municipio, tanto por su peso económico como por su valor social, ambiental y patrimonial", el portavoz del PP reclama al gobierno de Darío Moreno que convoque regularmente este órgano y refuerce los canales de comunicación con el sector. "Cumplir con la ley es importante, pero también lo es cumplir con nuestros agricultores. El campo de Sagunto merece ser escuchado y atendido con la misma prioridad que cualquier otro sector"; afirman sobre un asunto del que el gobierno local ha declinado pronunciarse.