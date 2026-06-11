Un colegio de Canet niega la acusación de 'huelga encubierta'

La dirección del CEIP La Muralla de Canet d'en Berenguer ha salido al paso de la reciente queja presentada por un padre ante la Conselleria d'Educació donde éste alertaba a la Inspección de una presunta 'huelga encubierta'; un hecho del que informó Levante-EMV explicando que la administración autonómica ha recibido denuncias similares sobre medio centenar de centros.

Aunque desde el primer momento el CEIP La Muralla de Canet negó que las acusaciones fuesen ciertas y así lo recogió también este diario, la dirección ha querido remarcar su posición al asegurar que el colegio "está cumpliendo estrictamente los servicios mínimos establecidos por Conselleria d'Educació durante la huelga indefinida convocada por los sindicatos docentes".

Un derecho fundamental

Asimismo añade que "el derecho a huelga del profesorado es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, y su ejercicio no puede ser presentado como una irregularidad ni calificado como 'huelga encubierta'".

También remarca que "las actividades extraescolares no forman parte de los servicios mínimos y, por tanto, no se pueden garantizar mientras dure la huelga". "El centro ha garantizado en todo momento la custodia, seguridad y atención de los alumnos, y rechaza categóricamente cualquier afirmación que sugiera desatención educativa o actuaciones contrarias a la legalidad", insiste.

"El claustro del CEIP La Muralla lleva 23 días en huelga indefinida, asumiendo un sacrificio personal y profesional muy importante y merece respeto", añade, lamentando "el daño reputacional y emocional causado a toda la comunidad educativa".