Llamada a la esperanza en Sagunt a través del cartel del festival de cómic

Los reconocidos autores Elena Uriel y Sento Llobell han querido hacer una llamada a la esperanza en el cartel de la XIII edición del Festival del Cómic de la Comunitat Valenciana Splash.

Como ha explicado Elena Uriel, la idea surgió tras varias visitas a la zona del pantalán para buscar la mejor perspectiva y construir la narrativa visual de la obra. “Queríamos que fuera un cartel con sonido, que al verlo se escucharan las olas llegando a la playa”, ha señalado la autora, quien ha destacado que ese concepto fue guiando el proceso creativo.

cartel splash / Ayuntamiento de Sagunt

Sento Llobell ha explicado que el objetivo era crear una imagen amable y narrativa que reflejara la identidad de la ciudad, mostrando los dos núcleos de Sagunt. “Queríamos contar una pequeña historia a través del cartel”, ha señalado el autor, quien se ha mostrado muy satisfecho con el resultado y ha asegurado que es un orgullo participar en un festival como Splash, que considera una de las grandes referencias del cómic en la Comunitat Valenciana

"Epicentro del mundo del cómic"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha agradecido en la presentación del cartel el trabajo del Departamento de Juventud y de la organización del Splash, destacando los meses de preparación. Ha señalado que “en noviembre volveremos a ser el epicentro del mundo del cómic y de la cultura en la Comunitat Valenciana”, y ha subrayado que la presentación del cartel sirve para generar expectación. Moreno ha valorado la aportación de Elena Uriel y Sento Llobell, destacando su visión vinculada al territorio y al Mediterráneo, y ha afirmado que la cultura y el cómic “nos elevan y nos hacen disfrutar”, agradeciendo el trabajo de los artistas y animando a la ciudadanía a participar en una edición que confía en que será histórica.

Además de presentar a los autores, el concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira, también ha destacado que “el Splash es uno de los festivales gratuitos que mejor reúne el talento del cómic y la ilustración de nuestro país”, ha afirmado, al tiempo que ha agradecido el trabajo de todas las personas implicadas y ha asegurado que el Ayuntamiento de Sagunt seguirá apostando por hacer crecer este evento cultural.

El certamen tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026.