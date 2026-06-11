Manifestación histórica en Morvedre por la enseñanza pública y en apoyo al profesorado en huelga

Una manifestación histórica por la enseñanza pública y en apoyo al profesorado que mantiene una huelga indefinida desde hace un mes. Eso es lo que se vivió este miércoles en los cinco pueblos de les Valls con una marcha que clamó por mejoras en las condiciones educativas y una "solución inmediata" que ponga fin a la movilización de los docentes.

Cientos de personas procedentes de los cinco municipios de Les Valls y de distintos puntos de la comarca recorrieron las calles en una marcha que partió de Faura y finalizó en Benavites, pasando por Benifairó de les Valls, Quart de les Valls y Quartell. Padres, madres, alumnado y profesorado evidenciaron su indignación tanto coreando consignas como con distintas pancartas e intervenciones en cada municipio.

Los manifestantes, junto a la torre de Benavites. / Levante-EMV

La movilización, convocada por las Asociaciones de Familias de Alumnado (AFAs) de los centros educativos de Les Valls, sirvió para visibilizar las reivindicaciones concretas de los colegios CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura, CEIP L’Ermita de Benifairó, las escuelas de Quart y Benavites integradas en el CRA Benavites-Quart de les Valls, y el CEIP Santa Anna de Quartell.

En cada localidad se leyeron manifiestos en los que se denunciaron las carencias que sufren los centros y se reclamaron inversiones urgentes. Entre las principales demandas destacan parte de las que han motivado la huelga: la mejora y reforma de las infraestructuras escolares, el incremento de los recursos humanos para atender adecuadamente la inclusión educativa, la reducción de las ratios de alumnado por aula y la garantía de una enseñanza en valenciano.

Momento de la manifestación. / Levante-EMV

Los participantes denunciaron que todos los centros educativos de Les Valls tienen pendientes obras de reforma y acondicionamiento, mientras que cuatro de las escuelas continúan impartiendo clases en aulas prefabricadas.

Manifestación histórica en les Valls por la enseñanza. / Levante-EMV

Cinco docentes menos en el IES

La protesta también contó con la participación de representantes del IES La Vall de Segó, que el próximo curso perderá cinco docentes pese a mantener el mismo número de alumnado. Además, el instituto sigue a la espera de las obras de acondicionamiento climático exigidas por la Inspección de Trabajo tras una denuncia presentada por CCOO debido a las elevadas temperaturas registradas en sus instalaciones.

Asistentes

La manifestación reunió representantes sindicales como Ester Roca, de STEPV, y Francesc Cayo, de CCOO, además de miembros de la Asamblea de Profesorado del Camp de Morvedre y cuatro de los alcaldes: Consol Duran (Faura), José Álvarez (Benifairó de les Valls), Cristina Marquñes (Quartell) y Lara González (Quart de les Valls).

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Los organizadores calificaron la jornada como “histórica” por la elevada participación y por la unidad mostrada entre familias, alumnado y profesorado. También advirtieron de que continuarán las movilizaciones mientras no se atiendan unas demandas que consideran esenciales para garantizar una educación pública digna, inclusiva y de calidad.