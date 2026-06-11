La memoria del Padre Jaime sigue presente en el Port de Sagunt gracias a una nueva página web

La figura del Padre Jaime, uno de los nombres más vinculados a la historia del Port de Sagunt, contará desde ahora con un nuevo espacio para preservar y difundir su legado. La familia de Jaume Pons i Vallès ha puesto en marcha la página web padrejaime.org que nace con el objetivo de reunir y difundir testimonios, fotografías y documentos de quienes le conocieron. Todos los gastos del dominio y de creación de la página han sido sufragados por su sobrino, Tomeu Pons Pons.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sagunt para dar a conocer una plataforma que pretende convertirse en un archivo vivo de recuerdos sobre una persona cuya huella sigue muy presente en la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos.

Quién fue el Padre Jaime

Nacido en Binissalem (Mallorca) en 1913 y ordenado sacerdote en 1942, Jaume Pons llegó al Port de Sagunt para ejercer como párroco y dedicó su vida a las familias más vulnerables. En la ciudad se le conoció como Padre Jaime y contribuyó al desarrollo social del barrio que hoy lleva su nombre. Su figura se ha convertido en parte del patrimonio histórico del municipio.

Figura Padre Jaime del Port de Sagunt. / Levante-EMV

La nueva página web ofrece una completa biografía, testimonios de vecinos y material audiovisual del 50 aniversario de su fallecimiento. Además, incorpora un formulario para que cualquier persona pueda aportar nuevos documentos, fotografías o testimonios.

"Merece ser conocida por las generaciones actuales y futuras"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado el valor de esta iniciativa para conservar la memoria local. “El Padre Jaime es parte de la historia de nuestra ciudad y de las familias que encontraron un futuro mejor en Port de Sagunt. Su entrega merece ser conocida por las generaciones actuales y futuras, y por eso hemos querido acompañar a su familia en la difusión de este proyecto”, ha afirmado.

En noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Sagunt organizó un acto de reconocimiento en su recuerdo, coincidiendo con el 109 aniversario de su nacimiento, los 80 años de su ordenación sacerdotal y los 75 años desde el inicio de su labor en la ciudad. Aquel homenaje fue promovido por la Concejalía de Cultura junto a Vicent López i Borrás, promotor de la iniciativa en recuerdo del Padre Jaime.