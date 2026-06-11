ArcelorMittal expone sus demandas ferroviarias al comisionado del corredor Mediterráneo

La factoría de ArcelorMittal en Sagunt ha podido exponer esta semana sus demandas ferroviarias al nuevo comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig. Lo hizo en una reunión mantenida en las mismas instalaciones de la fábrica a la que también acudió la presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed.

Planta de ArcelorMittal en Sagunt. / ArcelorMittal

Los responsables de ArcelorMittal trasladaron a Calabuig cuáles son las principales conexiones ferroviarias con sus clientes y proveedores, así como sus necesidades, si bien no han querido entrar en detalles, pese a las preguntas de Levante-EMV.

Plazos

Sobre los corredores, el comisionado trató brevemente la situación actual del corredor Cantábrico-Mediterráneo y cuáles son las previsiones de puesta en marcha.

También confirmó la reunión promovida desde la Confederación Empresarial Valenciana y Asecam que tendrá lugar dentro de poco más de un mes. En ella está previsto que concreten los plazos para la puesta en marcha de la infraestructura de conexión con el cantábrico, así como las previsiones sobre las próximas intervenciones del recorrido por la vertiente mediterránea, como ha explicado la presidenta de la patronal comarcal, Cristina Plumed.

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Operadores ferroviarios

A ese encuentro estarán convocadas tanto las empresas que actualmente tienen tráficos ferroviarios como las potencialmente interesadas en tenerlos en un futuro próximo, según informan desde Asecam.