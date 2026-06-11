Sagunt descarta aparcar su anunciada 'Xarxa de Lloguer Assequible'

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas socioeconómicos que más preocupa a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes. Así empezó a explicar Sara Cañada la moción presentada por el Partido Popular en el último pleno del Ayuntamiento de Sagunt, donde abogaba por aparcar temporalmente la iniciativa anunciada por el gobierno local para impulsar una red o "Xarxa Lloguer Assequible" que dé tranquilidad a los dueños y favorezca el aumento de la escasa oferta existente pese a la abultada demanda.

En la moción, pedían que no se ponga en funcionamiento la 'Xarxa Lloguer Assequible' "hasta disponer de unas bases reguladoras, protocolos de actuación y garantías jurídicas definidas y públicas", así como "elaborar y presentar en Comisión Informativa un informe técnico y jurídico completo sobre el funcionamiento de la iniciativa" y, también, "garantizar que cualquier programa municipal de intermediación en vivienda incluya mecanismos reales de protección y seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos, asegurando, además, criterios transparentes, objetivos y públicos en su gestión".

La edil, en su exposición, declaró que "cualquier iniciativa pública orientada a movilizar viviendas vacías y fomentar alquileres asequibles es bienvenida". Pero matizó: "Cualquiera que esté sustentada sobre los principios de seguridad jurídica, transparencia, planificación y garantía". En este sentido criticó el vídeo publicado en las redes sociales sobre la nueva iniciativa donde intervenían el alcalde, Darío Moreno, y la edil de Vivienda, Nuria Carbó.

19 preguntas sin respuesta

Esta iniciativa, explicó Cañada, "está destinada a que el ayuntamiento actúe como intermediario entre propietarios e inquilinos fomentando el acceso al alquiler". Asimismo, aseguró que "en el vídeo se informa que se pone en marcha el sistema, que ya se está implementando, pero en la página web se anuncia que está en fase de planificación. No se entiende cómo algo tan serio se puede hacer público sin tener nada planeado".

Preguntas sin responder

En este contexto, desde el PP piden explicaciones y añaden que "hemos presentado 19 preguntas relacionadas con la 'Xarxa' que entendemos que deberían estar ya respondidas antes de presentarlo públicamente". Algunas de ellas son: "¿Se tiene asistencia a la demora de los pagos?; ¿Tienen algún servicio jurídico los propietarios en caso de impagos?; ¿Cómo se hace el cálculo del precio del alquiler?; ¿Quién hace el ingreso de la fianza?, entre otras".

La popular preguntó "¿quién estudia si la casa es titularidad de VPO (Vivienda de Protección Oficial) o solicita el precio máximo?, ¿quién hace los cálculos y ayuda tanto al propietario como a los inquilinos a acceder a la vivienda?". En relación con esto, Cañada explicó que "el Ayuntamiento de Sagunt no tiene un registro de demandantes que quieran acceder a VPO y cumplan los requisitos, nos consta que una inmobiliaria se lo ha pedido directamente a la concejala".

El PP considera la nueva iniciativa como un anuncio electoralista que no aborda los problemas reales de acceso a la vivienda

¿Hay requisitos?

Siguiendo con el seguro, Cañada comentó que "el sistema es quien se hace cargo del seguro de impago que tiene que pagar el propietario en caso de alquiler. El seguro te pone unos requisitos que muchas veces las personas no cumplen. Entendemos que si el ayuntamiento se hace cargo de los seguros de impago, las personas que van a acceder a los pisos van a tener que cumplir unos requisitos. Entonces ¿cuál es el beneficio que están teniendo las personas que entren a los pisos ofrecidos por el consistorio?". Por eso, lanzó otra pregunta que tampoco se le ha respondido 10 días después de haberlas planteado: "¿Cuáles son los criterios?, No están claros", añadió.

La popular finalizó su intervención admitiendo que se trataba de una "buena iniciativa, pero no hay información buena con rigor. Es triste jugar con la vivienda, ya que se podría haber estudiado mejor. Por esta razón, no entendemos la poca información y pedimos que se transmita a la ciudadanía".

Vistas a Sagunt / Levante-EMV

En el debate, la concejala de Compromís, María Josep Soriano agregó que su partido ya presentó una moción aprobada en el pleno de abril para la mejora del acceso a la vivienda e insistió en pedir que la edil del ramo "dé explicaciones sobre el tema, ya que nos dijo que se estaba trabajando y que saldría el plan de alquiler asequible. Nos hemos enterado de ello por un vídeo, pero no sabemos nada del plan".

Una iniciativa en fase de desarrollo

En su turno, la concejala de Vivienda, Nuria Carbó, aseguró que "debido al problema de la vivienda, creíamos, desde el ayuntamiento, que había que movilizar las viviendas vacías así como facilitar los alquileres". Por otro lado, en relación con la publicación del vídeo añadió que "no compartimos que una iniciativa que está en planificación no pueda anunciarse; hay que informar a la ciudadanía".

En vista de ello, remarcó: "la iniciativa está en fase de planificación y desarrollo. Se están elaborando las bases reguladoras del programa y, una vez redactadas, seguirán el proceso legal correspondiente". Además, compartió la idea de que "no poner en marcha este proyecto sería un perjuicio para los ciudadanos, sobre todo para las familias que esperan acceder a una vivienda asequible".

"Un anuncio electoralista"

Para terminar el debate, la popular Sara Cañada insistió en que "el problema es publicar algo diciendo que ya está en marcha cuando aún está en fase de planificación, ya que genera dudas". Además, continuó su intervención lamentando que "haya profesionales que reclamen un registro de personas demandantes de VPO y que se publique esto, cuando es más fácil que se abra un plazo para presentar los requisitos, pero hacen un vídeo porque es más mediático".

En este sentido, propuso que "el ayuntamiento podría centrarse en agilizar el mercado para que bajen los precios y se pueda acceder a la vivienda a mejor precio". Añadió que es "complicado encontrar personas que cumplan los requisitos de VPO, el consistorio podría trabajar en ello y no se hace". "Nos preocupa que haya gente en Sagunt que siga durmiendo en habitaciones, por eso consideramos que esta iniciativa es un anuncio electoralista y no una solución a un problema real", finalizó su intervención la edil popular.

La propuesta del PP de aparcar la Xarxa, no obstante, fue rechazada con los 13 votos del gobierno local de PSPV-PSOE y EU pese a contar con el apoyo de Vox y la abstención de Compromís e Iniciativa Porteña.