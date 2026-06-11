Sagunt reconoce a su mejor alumnado y profesorado en un acto marcado por la huelga educativa

La comunidad educativa de Sagunt volvió a convertirse este jueves en protagonista con la celebración de la III Trobada Educativa Ciutat de Sagunt, un encuentro impulsado por el ayuntamiento para reconocer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de alumnado, profesorado y centros educativos del municipio durante este curso académico.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue la entrega del premio al Alumno Destacado por Méritos Propios, que recayó en Àlex Gasch Rougon, estudiante del IES Clot del Moro. El galardón fue entregado por el concejal de Educación, Raúl Palmero.

Asimismo, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, hizo entrega de los reconocimientos a la Trayectoria Profesional Destacada a la profesora Cristina Marqués, del CEIP Maestro Tarrazona, y al profesor Alejandro Piera, del CEIP Ausiàs March, en reconocimiento a su labor y dedicación a lo largo de sus carreras profesionales.

"Estamos viviendo la mayor parada educativa de nuestra historia"

Durante su intervención, Moreno destacó que la educación “no es un temario que aprender o un examen que superar, sino que es una realidad”. “Este encuentro no solo entrega premios, se reconoce talento, esfuerzo, innovación, convivencia, compromiso y trayectorias de vida que inspiran”, añadió.

Alumando, profesorado y autoridades. / Ayuntamiento

Además, aprovechó para referirse a la situación actual de la enseñanza pública valenciana. "Estamos viviendo la mayor parada educativa de nuestra historia", señaló. En este sentido, defendió que la educación pública "no es un gasto, sino la mejor inversión que puede hacer una sociedad" y reivindicó la obligación de las administraciones de permanecer al lado de la comunidad educativa. Por último, afirmó: "La huelga es un reflejo de una ciudad que cree en la educación como una herramienta de transformación social, de convivencia y de futuro".

Por su parte, el concejal de Educación, Raúl Palmero, aseguró que la gala representa mucho más que una entrega de premios. "Es una celebración del compromiso, del esfuerzo colectivo y del valor de educar", destacó.

En este sentido, subrayó que la educación es la herramienta más poderosa para construir el futuro, garantizar la igualdad de oportunidades y ofrecer esperanza a las nuevas generaciones. También afirmó que defender la educación pública “no es solo una obligación política; es también un compromiso moral con nuestro pueblo”. "Necesitamos nuevos centros escolares, ampliar la oferta de Formación Profesional y modernizar las infraestructuras", afirmó, al tiempo que reiteró el apoyo del ayuntamiento al profesorado.

cartel trobada educativa / Levante-EMV

Proyectos reconocidos

En el apartado de proyectos educativos, el premio al Proyecto Innovador fue concedido al IES Camp de Morvedre por 'Un món MinecraftTemàtic' y al CC San Vicente Ferrer por 'Para quitarse el sombrero'. Los galardones fueron entregados por la concejala de Turismo, Natalia Antonino.

La categoría de Mejora de la Convivencia distinguió tres iniciativas: 'Entre Tots i Totes', del CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo; 'Trenquem el silenci, Art i Inclusió per transformar la convivència', del IES Clot del Moro; y 'Posa’t al meu lloc: integració cultural a través de la biblioteca escolar', del IES Camp de Morvedre. Los premios fueron entregados por la teniente de alcalde María José Carrera.

Por otro lado, el proyecto 'Ausiàs Verd', del CEIP Ausiàs March, recibió el reconocimiento a la Prevención del Absentismo Escolar, mientras que la iniciativa 'Ausiàs a escena', también del mismo centro, fue distinguida por sus Buenas Prácticas en la Promoción y el Uso del Valenciano.

El acto, celebrado en el Centro Cultural Mario Monreal, contó con la representación de 'All names', un espectáculo de artes escénicas interpretado por alumnado de 1º de Bachillerato del IES Clot del Moro. Además, reunió a representantes de la comunidad educativa, miembros de la corporación municipal y a las Falleras Mayores de 2026 de la Federació Junta Fallera de Sagunt.