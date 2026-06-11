¿Dónde ver el Mundial 2026 en Morvedre?: estos son los mejores bares y lugares para ver los partidos en directo

El fútbol vuelve a convertirse en excusa perfecta para reunirse en el Camp de Morvedre. El Mundial ya se deja sentir en la comarca con una red de bares, locales y lugares que han decidido sacar las pantallas a lo grande o hacer ofertas para amenizar los partidos.

En Sagunt, el bar de El Musical, en la sede de la Sociedad Musical Lira Saguntina, ha apostado por combinar fútbol, cerveza y picoteo. Durante los encuentros ofrece cinco quintos y una ración de bravas por 10 euros, la excusa perfecta para que el partido acabe, sí o sí, con buen sabor de boca.

Cartel bar El Musical / Levante-EMV

Torres Torres y Petrés

Más multitudinaria será la experiencia en Torres Torres, donde los festeros de las fiestas patronales han instalado una pantalla gigante en la zona del chiringuito y la piscina municipal. El objetivo es que todo el pueblo pueda seguir los partidos al aire libre.

Por otro lado, en Petrés, el bar del Polideportivo será otro punto de encuentro, con retransmisión de los partidos del Mundial y emisión de otras competiciones como carreras de motos.

Cartel Mundial Petres / Levante-EMV

Port de Sagunt

En Port de Sagunt, el local Flama se suma a la fiebre mundialista con retransmisiones en pantalla gigante de los partidos emitidos en abierto por RTVE. El espacio, climatizado y preparado para las altas temperaturas, acompaña la programación con una oferta de cócteles y bebidas premium, desde mojitos hasta piña colada.

También en Port de Sagunt, Loca Mía ha preparado cócteles especiales inspirados en el torneo para acompañar el partido y alargarlo más allá del pitido final. Además, si acudes camiseta de Loca Mía, tienes una cerveza gratis.

Canet

La ruta futbolística del Morvedre se completa con propuestas como la de Canet d’en Berenguer, el Hotel AGH se ha teñido de rojo para apoyar a la selección española. Su vermutería retransmite los encuentros en horario continuo de 11 a 23 horas, convirtiéndose en otro de los puntos de referencia. Además, contarán con la 'Happy hour' durante los partidos de la roja.