Aterriza en Sagunt una gran cadena de tiendas

Una gran cadena de tiendas ha aterrizado en Sagunt, concretamente, en VidaNova Parc. Este parque comercial, según sus responsables, "continúa consolidándose como el gran referente comercial en la provincia de Valencia tras cerrar 2025 con cifras históricas", dicen después de asegurar que el lugar registró un crecimiento del 11,7% en sus ventas y logró superar por primera vez la barrera de los seis millones de visitantes, "confirmando que sigue creciendo en un entorno cada vez más competitivo".

"El mejor reflejo de este éxito", según apuntan, es la reciente llegada de la multinacional MediaMarkt, que ha inaugurado su nueva tienda en VidaNova Parc, "generando una enorme expectación y atrayendo a una multitud de visitantes desde primera hora de la mañana", dicen.

Sagunt como punto clave

La multinacional tecnológica se ha trasladado desde Massalfasar y ha apostado por Sagunt "como punto clave para su expansión en un entorno socioeconómico y de consumo que se encuentra en incesante desarrollo. Su aterrizaje en VidaNova supone un beneficio estratégico para ambas marcas a favor del tejido económico de la zona", explican desde el parque.

Apertura MediaMarkt / Levante-EMV

La llegada de MediaMarkt "refuerza el papel de VidaNova Parc como motor económico del Camp de Morvedre, impulsando el consumo local, aumentando el atractivo comercial del parque y consolidando la zona como uno de los principales polos de inversión de la provincia de València", apuntan los responsables del complejo.

Más aperturas

Coincidiendo con la inauguración de MediaMarkt, que celebra su apertura con la popular promoción de “Días sin IVA”, el parque comercial ha sumado recientemente una nueva propuesta gastronómica con la apertura del restaurante Kyoka.

Además, el complejo ya prepara una de sus próximas grandes novedades: la apertura de Top Jump, una nueva zona de ocio familiar que ampliará la oferta de entretenimiento del recinto. Con esta incorporación, VidaNova Parc "sigue ampliando sus horizontes para ofrecer la mejor oferta de compras y entretenimiento de la comarca", concluyen.