La respuesta del Consell al crecimiento impulsado por la gigafactoría en Sagunt une en sus críticas a varios partidos

La mayoría de las valoraciones desde Sagunt sobre el proyecto de presupuesto de la Generalitat para este 2026 coincide en lamentar la escasa implicación del Consell en la metamorfosis que demanda la ciudad y, por extensión, toda la comarca para hacer frente al futuro inmediato. El crecimiento que la gigafactoría de PowerCo ha impulsado no tiene correspondencia con los planes del gobierno valenciano para la capital del Camp de Morvedre, al menos en las inversiones directas, que ascienden a 7,3 millones de euros para este año.

Así lo entienden desde Iniciativa Porteña, cuyo portavoz municipal, Eduardo Márquez, señala la "transformación sin precedentes" que está provocando el desarrollo de Parc Sagunt II, con efectos en el "incremento poblacional y el aumento de los precios de la vivienda", sin que la Generalitat sea capaz de "acompañar este crecimiento". Y es que las actuaciones proyectadas son "claramente insuficientes", especialmente en materia de infraesctructuras, donde el Consell "sigue olvidándose de mejorar la conexión entre el Puerto y Valencia".

El segregacionista se refiere a las carencias del actual servicio de autobús y a que "seguimos sin avances reales para la llegada del Metro, una infraestructura fundamental para garantizar la movilidad de miles de trabajadores y vecinos". La finalización del desdoblamiento de la carretera que separa las dos fases de Parc Sagunt, donde "hoy ya hay problemas de circulación", el "olvido permanente" de su conexión con el 'bypass' o la construcción de un puente entre las playas del Port y Canet d'en Berenguer son otras actuaciones pendientes para mejorar la movilidad, que no cuentan con referencias presupuestarias para este año por parte de la Generalitat.

Falta de previsión

Desde Esquerra Unida en Sagunt, mientras, Roberto Rovira coincide en la "falta de previsión" de estas cuentas para responder a "uno de los procesos de crecimiento industrial y demográfico más importantes de la Comunitat Valenciana". El concejal del gobierno local añade que "lo más preocupante" es que esta falta de respuestas se arrastra "desde hace años", debido a la escasez de inversiones en servicios públicos. En esta línea, la formación denuncia que los anuncios de grandes proyectos contrastan con la falta de medidas adecuadas para abordar las necesidades en educación, sanidad o movilidad.

Imagen de archivode una protesta frente al centro de FP Eduardo Merello del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

"No se puede presumir de atraer inversiones, mientras se abandona la planificación de los servicios para la ciudadanía. Necesitamos más centros educativos, más recursos sanitarios, mejores infraestructuras de transporte público y una planificación acorde a la realidad de una ciudad que cada año gana población y actividad económica", insiste Rovira. Otro preocupación en esta materia, en la que no pierde la oportunidad de reiterar su apoyo a la huelga, es "la apuesta por la educación privada y concertada".

Carencias educativas

En esta materia, IP también alerta de la falta de previsión de nuevos colegios e institutos o la escasa dotación para la reforma del centro de Formación Profesional Eduardo Merello, que "resultan incomprensibles en una comarca que aspira a convertirse en referente industral". Así, Márquez echa de menos "una apuesta firme por unas instalaciones de FP modernas y adaptadas a las necesidades del mercado laboral", que se evidencia también con "el retraso del Campus Battery, que no estará listo, como pronto, hasta el curso 2027/2028".

Desde Compromís van un poco más allá al tildar el presupuesto de la Generalitat como "nocivo" para Sagunt, porque "lastra nuestro presente y nuestro futuro", al representar "un abandono flagrante a nuestra ciudad, como se ha demostrado año tras año desde su llegada al Ejecutivo autonómico". Son palabras de su portavoz municipal, Maria Josep Picó, quien señala que "el crecimiento de nuestro municipio exige un acompañamiento inversor del Consell a la altura de nuestros retos, porque el apoyo al desarrollo industrial requiere de un incremento notable en servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales, movilidad, vivienda, etc., y, en nuestro caso, apoyo para la conservación del patrimonio histórico e industrial".

Dos velocidades

Además del CEIFP Eduardo Merello y las "grandes necesidades" insatisfechas en infraestructuras sanitarias, la concejala de Compromís lamenta que, "entre el PP en el Consell y un PSOE poco reivindicativo durante toda la legislatura, la ciudadanía de Sagunt vuelve a perder en inversiones del gobierno autonómico, una dejadez que va a afectar a nuestra calidad de vida y a nuestra competitividad a largo plazo. Continuamos con un desarrollo a dos velocidades: facilidades para la ocupación de Parc Sagunt, pero sin contrapartida para la ciudadanía".

En carencias sanitarias también hay referencias desde IP y EU. Los segregacionistas lamentan las "actuaciones fundamentales" que se quedan fuera de la previsión de cuentas, como la ampliación del centro de salud II o las consultas externas. "Tampoco hay soluciones para descongestionar las Urgencias", insiste Márquez, quien recuerda que su formación ya propuso sin éxito la apertura de un Punto de Atención Continuada (PAC) en Canet d'en Berenguer para aliviar la presión del PAC del Port. También denuncia el "absoluto olvido" al nuevo Palacio de Justicia.

Más problemas que soluciones

Por su parte, Rovira critica el modelo sanitario del Consell, al "consolidar los conciertos y derivaciones a la privada como una solución estructural. El dinero público debe servir para fortalecer hospitales y centros de salud públicos, contratar profesionales y mejorar la capacidad asistencial". El concejal de EU-Podem recalca que "Sagunt aporta mucho a la Comunitat Valenciana. Somos una ciudad estratégica para el desarrollo industrial, logístico y económico del territorio, pero ese crecimiento debe ir acompañado de inversiones reales en servicios públicos. Sin educación pública fuerte, sin sanidad pública fuerte y sin infraestructuras adecuadas, el crecimiento económico acabará generando más problemas que soluciones".