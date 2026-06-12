Denuncian contenedores desbordados y acumulaciones de basura en Sagunt

Contenedores desbordados y acumulaciones de basura, por la tarde y a primera hora de la mañana. Esta es la situación que ha denunciado el PP y que se vivió el pasado fin de semana en varios puntos de Sagunt, especialmente en el Port de Sagunt donde vecinos y vecinas han trasladado, a través de redes sociales y por WhatsApp, imágenes de esa estado.

Para los populares, esas escenas son la consecuencia de un problema que se ha convertido en habitual y que afecta a la imagen de la ciudad y a la calidad de vida de la ciudadanía. "Lo preocupante no es únicamente lo que ha ocurrido estos días. Lo preocupante es que muchos vecinos y vecinas consideran ya normal encontrarse contenedores llenos, suciedad alrededor de las islas de recogida y una ciudad peor cuidada de lo que merece", ha señalado el concejal del Grupo Municipal Popular, Antonino Muñoz.

Durante la última Comisión Informativa, el equipo de gobierno socialista justificó la situación alegando que cinco de los seis camiones del servicio de recogida sufrieron averías y que las reparaciones se prolongaron durante aproximadamente 72 horas. Así lo reconocían desde el PP, al tiempo en que cuestionaban esa contestación.

Una explicación con interrogantes

A su juicio, esta explicación abre más interrogantes que respuestas: "Las averías pueden ocurrir en cualquier servicio. Lo que no puede ocurrir es que una ciudad entera sufra las consecuencias durante varios días por falta de previsión. Si cinco camiones averiados son suficientes para colapsar la recogida de residuos, el problema no es únicamente mecánico; el problema es de gestión", ha afirmado Muñoz.

Basura en las calles de Sagunt. / Levante-EMV

En este sentido, los populares se preguntan "si existe un plan de contingencia para situaciones excepcionales, si la SAG dispone de vehículos de reserva para garantizar la continuidad del servicio, si se está realizando correctamente el mantenimiento preventivo de la flota y qué medidas extraordinarias se adoptaron durante esos días para evitar que los contenedores acabaran completamente desbordados". Además, el PP considera imprescindible conocer si el alcalde y el concejal delegado del área han exigido responsabilidades al gestor de la SAG o han iniciado algún tipo de evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones del contrato.

"Servicios públicos más básicos y visibles"

Para la formación, la limpieza urbana es uno de "los servicios públicos más básicos y visibles", por lo que requiere una supervisión constante por parte del gobierno de Moreno: "Los vecinos y vecinas no quieren escuchar excusas. Quieren ver resultados. Cuando pagan sus impuestos (cada vez más altos) esperan que la basura se recoja y que las calles estén limpias. Esa debe ser la prioridad de cualquier gobierno responsable", ha manifestado el concejal popular.

Contenedores llenos en Sagunt. / Levante-EMV

Frente a la situación actual, el Partido Popular propone la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza en las zonas más afectadas, una revisión urgente del estado de la flota de recogida, el refuerzo de los protocolos de actuación ante incidencias graves y una mayor fiscalización del contrato para garantizar que el servicio se presta con los niveles de calidad que merecen los ciudadanos.

Asimismo, los populares consideran necesario adaptar los recursos y las frecuencias de recogida a las necesidades reales de cada barrio, especialmente durante los periodos de mayor generación de residuos: "Gestionar es anticiparse a los problemas. Y cuando los problemas aparecen, resolverlos. Nuestra ciudad necesita un gobierno que deje de buscar explicaciones y empiece a ofrecer soluciones. Los vecinos merecen una ciudad más limpia, mejor cuidada y unos servicios públicos a la altura de lo que pagan y de lo que esperan", ha concluido Antonino Muñoz.