Descubre dónde están los refugios climáticos en Sagunt

Las altas temperaturas han llegado para quedarse. A pocos días de que empiece, oficialmente, el verano, y después de las exigencias de Compromís, el Ayuntamiento de Sagunt ha presentado, un año más, una red de refugios climáticos por toda la ciudad. El objetivo de la iniciativa es ayudar a la ciudadanía a combatir el calor.

En total se han habilitado 24 refugios climáticos y 7 parques con sombra en Sagunt, Port de Sagunt y Almardà. Este año el municipio contará con 2 refugios más que en 2025 y estarán habilitados a partir del lunes 15 de junio y permanecerán hasta finales de verano.

Entre los lugares elegidos se encuentran espacios interiores con aire acondicionado como museos, casales jóvenes o dependencias municipales y también espacios al aire libre como parques y jardines con sombra y agua para refrescarse.

Para poder faclitar la idntificación de los espacios, se han ubicado carteles en la entrada de los edificios municipales que son considerados refugios climáticos. Además, se ha elaborado un mapa con los espacios identificados en la ciudad, que también estará situado en los paneles de información de las dependencias municipales.

Refugios climáticos 2026 / Ayuntamiento de Sagunt

Espacios interiores

Los espacios interiores climatizados son los siguientes: el ayuntamiento, las dependencias administrativas de la calle Camí Reial, la biblioteca de Sagunt, la Oficina de Turismo de Sagunt, el Casal Jove de Sagunt, la Via del Pòrtic, el Museo Arqueológico de Sagunt, el Centro Cultural Mario Monreal, la Casa de la Juventud, la Casa dels Berenguer, la piscina del Polideportivo Municipal (internúcleos), la Tenencia de Alcaldía, las dependencias administrativas de La Gerencia, el Centro Cívico Antiguo Sanatorio, la Casa Municipal de Cultura, el Casal Jove de Port de Sagunt, la piscina municipal de Almudàfer, la Oficina de Turismo de Port de Sagunt–Playa, la posta de salvamento de Port de Sagunt, el edificio Voro Alandí, la posta de salvamento de Almardà, la posta de salvamento de Corinto, la posta de salvamento de Malvarrosa y el conjunto defensivo del Grau Vell.

Espacios al aire libre

Por otro lado, por lo que respecta a los parques con sombra, están: la plaza Cronista Chabret, la plaza Antigua Morería, la plaza de l’Aljub, el Triángulo Umbral, los jardines de La Gerencia, la fuente de la plaza de la Alameda y la plaza del Padre Jaime.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, destaca la “buena acogida” que tuvo la iniciativa el año pasado, lo que ha hecho que se “consolide y amplíe en algunos puntos”. Ante unos veranos cada vez más calurosos y con temperaturas extremas, el primer edil considera importante “que la ciudadanía sepa que tiene espacios donde refugiarse, descansar y refrescarse”, ya que se trata de una cuestión “de salud pública y bienestar”.

Recomendaciones ante olas de calor

Ante días de altas temperaturas y olas de calor, se recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratados y realizar comidas ligeras, procurar no exponerse al sol, utilizar protección solar, usar ropa clara que cubra gran parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, evitar el ejercicio físico prolongado en las horas centrales del día, tener especial cuidado con niños y niñas, ancianos y personas sensibles, nunca dejar a personas o animales en el interior de un vehículo cerrado, seguir las instrucciones de las autoridades, mantenerse informado a través de canales oficiales y llamar al 112 solo en caso de emergencia para no colapsar la línea.