Doble homenaje a José Romeu en Sagunt ante la falta de acuerdo

El Ayuntamiento de Sagunt ha cogido las riendas del homenaje que se viene realizando en la localidad desde hace más de una década a José Romeu con el objetivo de "institucionalizarlo". Así lo ha anunciado el alcalde, Darío Moreno, en el acto celebrado este viernes en honor al "héroe nacional" de la Guerra de la Independencia. Una cita que "viene para quedarse", aseguró, motivada por "todo lo que le debemos" a esta gran figura de la historia, a la que "tenemos que honrar y dignificar todos los años", añadía.

Este recuerdo a Romeu lleva más de una década celebrándose. Incluso en 2012, el consistorio gobernado por el Partido Popular le rendía homenaje para conmemorar el bicentenario de su ajusticiamiento, una cita repleta de eventos entre los que destacó la inauguración de una zona verde en el margen norte del Palancia que lleva por nombre 'Parque del Bicentenario de Romeu'. Tras este momento, se sucedieron otros reconocimientos, liderados principalmente por la sociedad civil y por Francisco Herraiz, presidente de la Asociación Napoleónica de Sagunt, ahora rebautizada Asociación cultural José Romeu, que es uno de los principales promotores de estos homenajes realizados en los últimos 15 años.

Acercar posturas

Pese a que ya el año pasado desde el ayuntamiento se contactó con Herráiz para trasladarle la idea de hacer un acto institucional cada mes de junio, tal y como este último ha reconocido a Levante-EMV, finalmente no hubo acuerdo para integrar a todas las partes en una sola celebración, coyuntura que ha generado que este sábado vaya a haber otro acto en el mismo lugar con idéntico objetivo: Rendir tributo a Romeu.

De hecho, mientras este viernes el consistorio realizaba el "institucional", este sábado, a las 11 horas en la plaza Cronista Chabret tendrá lugar el organizado por la asociación que lleva el nombre del héroe saguntino.

En este último participarán por tercer año consecutivo los Veteranos del cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército tras una segunda coorganización con Valentia Forum, entidad que fue centro de la polémica el año pasado y provocó que otras entidades como Passió per Sagunt o Aeqvor Nostrvm, se cayeran del cartel de la edición 2025; a ella tampoco acudió ningún miembro del equipo de gobierno, solo hubo concejales de PP y VOX por la parte institucional. El motivo aludido por las entidades que se descolgaron del acto fue la vinculación de esta organización (Valentia Forum), con la extrema derecha, como denunció Compromís per Sagunt.

Acto institucional

El acto celebrado por el ayuntamiento y organizado por el área de Cultura se ha desarrollado junto al monumento en su recuerdo de la plaza Cronista Chabret, coincidiendo con el 214o aniversario de su muerte en el patíbulo. La cita homenaje al comandante de los Batallones de Milicia Urbana de Murviedro en la Guerra de la Independencia española, ha reunido a representantes de distintas asociaciones y entidades de la ciudad, tanto culturales como de otros ámbitos; todos ellos han querido sumarse a una celebración que tendrá continuidad en los próximos años, según ha anunciado la concejala de Cultura, Ana María Quesada.

El alcalde, Darío Moreno ha recalcado que “este acto es imprescindible para que, en un momento en el que la ciudad está creciendo, tengamos clara la identidad y los valores que queremos transmitir a las nuevas generaciones”, ha manifestado. También ha agradecido el trabajo de todas las personas que han formado parte del “engranaje para organizar un acto solemne a la altura” de José Romeu: “Esta figura histórica tiene un significado colectivo del que estar orgullosos y es una inspiración por haber puesto en riesgo su vida y la de su entorno en un momento de necesidad, dando un paso hacia delante en favor de la libertad en mayúsculas”.

Momentos

El homenaje ha contado con una alumna de la Escuela Municipal de Teatro, Sofía Rovira, quien ha recitado los versos de A Romeu, un poema escrito por el intelectual y oficial del ejército republicano Manuel Vega. El pianista Aarón Doménech también ha interpretado una pieza musical suya compuesta en reconocimiento a esta figura histórica.

No ha faltado ofrenda floral. El alcalde ha depositado una corona de laurel en el monumento y a continuación la primera teniente de alcalde, María José Carrera, acompañada por las concejalas Sara Cañada (PP) y Maria Josep Soriano (Compromís), han colocado un ramo de rosas. El alcalde lo ha cerrado dando las gracias a todas las entidades que año tras año han organizado el acto de homenaje a Romeu, recordando el trabajo en este sentido de Francisco Herráiz. El broche final se ha puesto con el himno de Sagunt.