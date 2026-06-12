Arranca la temporada de playas inclusivas en Sagunt
El equipo responsable del punto accesible recibe formación para garantizar una atención cercana y de calidad a personas con movilidad reducida
Las playas de Sagunt ya están preparadas para ofrecer un verano más inclusivo. El equipo que prestará servicio en los puntos accesibles durante la temporada estival ha recibido este viernes la bienvenida oficial por parte del concejal de Playas, Roberto Rovira, junto al personal técnico del departamento municipal de Playas.
La jornada ha servido también para formar a los nuevos profesionales en atención a personas con diversidad funcional, además de abordar aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento del servicio.
La formación ha contado con la participación de personal de la delegación de Igualdad y la presidenta de la asociación Discamp, Sol Zaballos, quienes han aportado recomendaciones y pautas específicas para garantizar una atención más cercana, inclusiva y de calidad.
Playas accesibles para todos
Con esta iniciativa se cumple con el objetivo de contar con unas playas accesibles para todos, facilitando que las personas con movilidad reducida o diversidad funcional puedan disfrutar del Mediterráneo en igualdad de condiciones.
El servicio de puntos accesibles estará operativo todos los días desde este sábado, 13 de junio, y hasta el próximo 13 de septiembre, en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas, tanto en la playa del Port de Sagunt como en la de Almardà.
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