El proyecto Aula Oberta de Quartell cierra su curso con un análisis de la huelga educativa

El presente y el futuro del sistema educativo valenciano será el tema principal del acto de clausura del Proyecto Aula Oberta de Quartell. "La defensa de la educación pública no es una cuestión sectorial, sino un asunto que afecta el conjunto de la sociedad. Aquello que está en juego va más allá de un modelo educativo concreto; afecta también la manera de entender el bien común y las construcciones de lo público".

Estas reflexiones se llevarán hasta el auditorio de Quartell, el próximo sábado 13 de junio, donde tendrá lugar el cierre de una iniciativa educativa que ha convertido este municipio de Les Valls en un espacio de encuentro para la reflexión y la conversación, un lugar donde las ideas han podido salir de sus ámbitos habituales y entrar en diálogo con las experiencias y las inquietudes de la comunidad.

Uno de los foros de Aula Oberta / LEVANTE-EMV

Programa

La sesión final estará dedicada a la huelga educativa iniciada oficialmente el 11 de mayo. A través de lecturas, testigos y una tabla de debate, se analizarán las causas, las implicaciones y los retos que plantea esta movilización desde perspectivas diversas, pero compartiendo una preocupación común por el futuro de la educación pública y por el papel que esta ejerce en la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática.

En el foro en defensa de la educación pública se combinará la lectura abierta de manifiestos, poemas y sobre todo se plantearán cuestiones desde las perspectivas de las familias, el alumnado, profesorado, instituciones y pedagogos que aportarán su punto de vista en un acto que pretende ante todo aportar.

Un encuentro de Aula Oberta / LEVANTE-EMV

Aula Oberta

Aula Oberta arranca en el curso 2025-26 "desde la convicción que el conocimiento no tendría que permanecer confinado en los espacios donde habitualmente se produce y se legitima. Las aulas y los centros de estudio son lugares indispensables, pero no pueden agotar por sí solos la vida del pensamiento. Al contrario, los saberes adquieren una dimensión plenamente pública cuando circulan, se confrontan y se comparten en el espacio común".

«No se trata solo de divulgar conocimientos, sino también de cuestionar las jerarquías que a menudo les rodean y de reivindicar una concepción más abierta de la cultura y del saber», señala Nuria Lorente, una de las coordinadoras del proyecto. Así pues, Aula Oberta no ha estado únicamente una iniciativa destinada al vecindario, sino una experiencia construida con su participación activa. Las personas de la localidad han contribuido a dar forma a las diferentes sesiones, ya sea compartiendo experiencias, aportando conocimientos o haciendo posible cada una de los encuentros.

En palabras de Gloria Saurí, también coordinadora del proyecto, ha sido «una experiencia hecha por el pueblo y para el pueblo». El apoyo del Ayuntamiento de Quartell ha sido igualmente determinante para consolidar una propuesta que ha querido acercar el conocimiento en la vida cotidiana del municipio y favorecer espacios de debate abiertos a toda la ciudadanía.