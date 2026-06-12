Quejas por la asignación de plazas para las escuelas de verano en Sagunt: "Es el Gordo de la Lotería"

"Lo que antes eran los "Juegos del Hambre" ahora es el "Gordo de la Lotería". Con estas palabras calificó una vecina de Sagunt el nuevo método de asignación de plazas para las escuelas de verano ofertadas por el consistorio durante el último pleno del Ayuntamiento de Sagunt. "El sistema nos genera ansiedad", aseguró.

"Somos conscientes de que la nueva forma de asignación es con buena intención, pero no es justo para muchos", añadió la vecina al referirse a estas escuelas que ofrecen actividades de diverso tipo a niños, jóvenes y personas con capacidades diferentes.

Las quejas

En primer lugar, "consideramos que, al hacer un sorteo, no se tienen en cuenta las necesidades o las prioridades", dijo. Además, lamentó que el año pasado se elegía el colegio por preferencia y "este año no es así y mucho se han apuntado en todos, entonces hay quienes no han salido en ninguno y otros que salen en 8". Cuenta que "muchos de ellos han ido renunciando a plazas, pero ha generado que muchos padres hayan estado más de dos semanas sin saber qué iba a pasar con sus hijos e hijas", dijo tras especificar que hablaba en nombre de varios padres.

En segundo lugar, criticó la falta de "concreción". Aseguró que "en la explicación no estaba claro que se podía bloquear la plaza a la espera de si sale otra plaza en otra opción". Por este desconocimiento, esta madre pagó la plaza y más tarde se enteró de que la podía haber bloqueado. "Mi hija ya no va a ir al campus que se le había asignado porque no nos viene bien, llamo y me dicen que hay dos noticias: me devuelven el dinero, pero no saben cuándo, de 1 a 6 meses", explicó.

Cartel de la escola d'estiu Morvedre a la mar. / Levante-EMV

En el último punto declaró que "tampoco se entiende lo de 'con comedor o sin comedor'". Tal y como lo argumentó, los padres entendieron que "si se pedía comedor, o no, se bloqueaba por si tuviese plaza en otro colegio. En mi caso puse la que me interesaba: con comedor. Pues finalmente, mi hija ha tenido plaza en otro campus del que, en un principio, le asignaron, pero sin comedor", contó la madre.

Finalizó su intervención alegando que "ha generado mucho estrés a los padres y estoy segura de que a los trabajadores del ayuntamiento también".

"Ningún niño sin plaza"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, fue el encargado de responderle y afirmó que "no hay ningún niño sin plaza, hemos resuelto el 100 % de las solicitudes, pero estamos abiertos a escuchar vuestras propuestas".

Las peticiones

En este sentido, tomó la palabra otro de los padres presentes para exponer las peticiones. "Creemos que una preinscripción sería clave para conocer la cantidad de personas que quieren acceder a las escuelas de verano. Además, consideramos que habría que tener en cuenta las preferencias por necesidades así como priorizar a los niños empadronados y luego, al resto", expuso en representación de otros afectados.

A esto último, Darío Moreno le respondió afirmando que "está prohibida la discriminación de empadronados o no desde el ayuntamiento".