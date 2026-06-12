Las obras pendientes en la Unión Musical Porteña vuelven a la agenda municipal

La Unión Musical Porteña (UMP) se sitúa en el centro de la agenda política de Sagunt después de que el pleno municipal haya dado luz verde a la iniciativa de reactivar y terminar las obras pendientes en su sede, ubicada en el edificio de las antiguas Oficinas Generales de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM).

La propuesta, presentada por Vox y aprobada por mayoría con la abstención del edil de EU-Unides Podem, insta al ayuntamiento a retomar un proyecto de remodelación que permanece paralizado desde hace más de una década.

El acuerdo recupera un plan de reforma redactado en 2010 por el despacho DAU Arquitectos y que apenas llegó a ejecutarse en su primera fase, quedando pendientes actuaciones clave como "la adecuación del sótano y la primera planta", de titularidad municipal tras una permuta urbanística en la legislatura 2007-2011.

Adecuación del sótano como actuación prioritaria

Uno de los puntos centrales de la moción es la necesidad de intervenir en el sótano del edificio, con el objetivo de ampliar los espacios disponibles para la escuela de música. Entre las actuaciones previstas se contempla la rebaja del suelo "unos 25 centímetros para ganar altura, la habilitación de una salida de emergencia y la adaptación del espacio a la normativa vigente", aseguran además de precisar que el texto aprobado "recoge las demandas que la junta directiva de la UMP —elegida en octubre de 2025— trasladó en su día al ejecutivo local".

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Una década de espera

El inmueble, parcialmente reformado, ha quedado a expensas de que se realizara esa intervención prevista hace tiempo por lo que Vox consideraba que había faltado "voluntad política" e instaba a prever una consignación presupuestaria en 2027 para ejecutar las actuaciones pendientes.

La Unión Musical Porteña, con más de 300 alumnos y unos 350 socios en el Port de Sagunt, está declarada 'Bien de Interés Cultural Inmaterial' desde 2018 y 'Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial' desde 2021.

Tras aprobarse la moción, el Ayuntamiento de Sagunt tendrá que estudiar ahora si es viable, tanto desde el punto de vista técnico como económico, reactivar un proyecto que lleva más de una década sin finalizar.