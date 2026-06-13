Almardà prepara su II Carrera Nocturna 5K

La II edición de la Carrera Nocturna 5K Almardà Viva se disputará el 3 de julio a las 21 horas y las inscripciones pueden adquirirse por 10 euros en esta web hasta el 1 de julio. Este evento está organizado por la asociación vecinal Almardà Viva con la colaboración de la concejalía de Deportes de Sagunt. Cabe destacar que antes de la prueba para adultos, se desarrollará una carrera infantil para fomentar los hábitos saludables y la participación familiar en esta jornada lúdico-deportiva, según apuntan fuentes muncipales.

El recorrido de este año será prácticamente el mismo que el de la primera edición para mantener un trazado que discurra lo más cerca posible del mar con el aparcamiento de la avenida Muntanyars como punto de salida y meta. De esta manera, las personas participantes correrán en un entorno privilegiado y con unas condiciones únicas para disfrutar del deporte durante una noche de verano, según recalcaron durante la presentación de la prueba.

Premios

La organización de la Carrera Nocturna 5K Almardà Viva ha preparado una bolsa del corredor con una camiseta conmemorativa y los atletas dispondrán de avituallamiento durante la prueba, mientras que los premios están reservados a los tres primeros en cruzar la línea de meta en las categorías masculina y femenina.

Cartel de la prueba. / Levante-EMV

Además de fomentar la práctica deportiva, Almardà Viva busca dinamizar y visibilizar este núcleo urbano, así como fortalecer la cohesión social del vecindario y fomentar la participación. Cabe mencionar que este año se ha adelantado la fecha de la carrera para respetar la época de nidificación del chorlitejo patinegro.

Permanencia

Durante la presentación de la prueba, el concejal de Deportes, Javier Timón, aseguró del evento que "ha nacido con vocación de permanencia”. Además, alabó algunas de sus características como "el “hacer barrio, dinamizar Almardà y hacerlo desde un punto de vista saludable para la ciudadanía. Que estas pruebas se desarrollen de noche -añadió- permite temperaturas más agradables y seguras". Además, recordó que la participación está "abierta a todo el mundo".

Llenar las calles

Desde la organización, el presidente del colectivo vecinal, Carlos Sabater, destacó que, en la primera edición, "la respuesta de corredores, familias y vecinos fue muy positiva", lo que ha animado el impulso a la segunda. También señaló que "una asociación vecinal se construye llenando las calles de vida, consiguiendo que las personas se conozcan, compartan y disfruten juntas".