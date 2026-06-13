Más calor en las aulas de un colegio del Port de Sagunt que en la calle

Más calor en las aulas que en la calle y 3,7ª por encima del límite legal en estos espacios. Estos son los resultados de las mediciones que ha realizado la Asociación de Familias de Alumnado (AFA) de un colegio público del Port de Sagunt al analizar con datos objetivos los problemas de climatización del edificio, cuando las temperaturas exteriores no superaron en ningún momento los 27 °C.

Esta evidencia de que "el problema es estructural" del CEIP Mediterráneo y no climático" les ha llevado a enviar un escrito a la Conselleria de Educació y otro al Ayuntamiento de Sagunt, adjuntando los resultados del informe y reclamando acciones cuanto antes.

Por un lado, ha pedido a la Dirección Territorial de Educación de Valencia de la Conselleria de Educación la inclusión prioritaria del centro en el Plan de Confort Térmico y el Plan EduClima 2026-2029.

Además, ha demandado al consistorio que "adopte de manera inmediata las medidas de conservación y mantenimiento ordinario que permitan mitigar la situación antes del tramo final del presente curso y, en todo caso, antes del inicio del curso 2026-2027".

Lejos de hacer sus peticiones sin un respaldo objetivo, desde la AFA se ha hecho un trabajo previo. "Durante 19 días consecutivos (del 22 de mayo al 10 de junio de 2026), hemos monitorizado de forma continua la temperatura interior de las aulas mediante un registrador de datos autónomo, calibrado, certificado y de informe inalterable, que fue rotando entre aulas de las tres plantas del centro", explican desde la junta directiva de la asociación. Gracias a esto se obtuvieron 1.825 lecturas continuas (una cada 15 minutos), pero siempre con el dispositivo "ubicado siempre en zona interior neutra y protegido de la radiación solar directa", según detallan.

Los resultados, a su juicio, son "contundentes" pues la temperatura máxima registrada fue de 30,7 °C, "cuando el límite legal es de 27 °C, como se recoge en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los locales donde se realicen trabajos sedentarios", recuerdan. De hecho, ese límite se superó el 61,8 % del tiempo total, y el 81,7 % desde el 27 de mayo. Además, "en seis jornadas la temperatura no bajó de 27 °C ni de madrugada cuando la temperatura exterior no superó en ningún momento los 27 °C", recalcan.

Para la junta, "queda así acreditado empíricamente que la superación de los límites legales en las aulas no responde a una situación climática excepcional o episódica, sino al comportamiento térmico deficiente del propio edificio frente a temperaturas exteriores ordinarias". Por ello, insisten en que "la comunidad educativa del centro viene padeciendo un grave y generalizado problema de falta de confort térmico en el interior de las aulas, que afecta de manera directa al bienestar, la salud y el rendimiento del alumnado (menores de edad) y del personal del centro durante la jornada escolar".

A ello agregan que "la persistencia de estas temperaturas genera situaciones de estrés térmico que provocan en los menores síntomas tales como cefaleas, letargo, mareos y deshidratación, impiden el normal desarrollo de la actividad lectiva y comprometen el principio del interés superior del menor".