Concurso de Microcuentos: Esfuerzo y creatividad recompensada

Las buenas sensaciones y caras de satisfacción han vuelto a apoderarse de la delegación de Levante-EMV en el Camp de Morvedre durante la recogida de los premios del Concurso de Microcuentos que este año ha cumplido su 17ª edición.

Entre alegría y la sorpresa, los distintos ganadores han podido recoger sus diplomas acreditativos, así como los regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel, el Ayuntamiento de Sagunt y el propio periódico: mochilas, estuches, libretas, auriculares recargables con energía solar, cámaras digitales, localizadores de objetos, libros, botellas recargables, sombrillas para disfrutar al aire libre y mantitas para cuando haga frío, barcos en miniatura...

Era el momento más esperado después de haberse impuesto a cientos de estudiantes de tercero a sexto de primaria de todos los colegios del Camp de Morvedre. Para llegar hasta ahí tuvieron que cumplir los exigentes requisitos marcados en las bases del concurso: Escribir un microcuento en valenciano o castellano que tuviera 75 palabras o menos y además abordase el tema escogido para esta edición, ‘mi barrio’.

Otras distinciones

También se ha distinguido a este año a un usuario de la cooperativa Socoltie que no dudó en participar en la categoría reservada a personas con capacidades diferentes con un personal y bonito microrrelato que denuncia la exclusión social pero deja una puerta abierta a la esperanza de cambio.

Esta vez, el reconocimiento al colegio desde donde más textos se han enviado ha sido para el CEIP Vilamar del Port de Sagunt, que ha obtenido por ello una enciclopedia de la Comunitat Valenciana, un trabajo realizado por más de 400 especialistas durante 17 años donde aparecen todas las localidades de las tres provincias.

Jurado

Como en otras ediciones, las escritoras Olga Salar y Ruth Moragrega se han encargado de valorar los textos en castellano junto al también escritor Alberto Rey, mientras las maestras Paqui Gimeno y Fina Mateu junto a la poetisa Roser Furió han dado el veredicto sobre los premios en valenciano, tras la selección previa realizada por Rafa Tomás y Mónica Arribas.

Patrocinadores

El concurso ha sido posible gracias al patrocinio de distintas instituciones y empresas, como los Ayuntamientos de Sagunt y Canet d’En Berenguer, las mancomunidades de Les Valls y de La Baronia, así como Fertiberia, Holcim y Saggas. En esta ocasión, también ha querido colaborar la asociación de comerciantes de Sagunto y Puerto (Aceisyc).