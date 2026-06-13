La defensa del patrimonio agrario de Montíber se hace escuchar en Sagunt
La plataforma vuelve solicitar el traslado al puerto comercial de las fotovoltaicas de PowerCo
La Plataforma pel Territori del Camp de Morvedre ha vuelto a alertar de la "grave amenaza que sufre el legado cultural y agrícola de la partida de Montíber" y lo hizo en el marco del FesCamp, donde denunció el proyecto de macroplanta fotovoltaica de 260 hectáreas, proyectado sobre terrenos agrícolas en activo. "Una instalación de energía solar que tiene como objetivo abastecer a la nueva gigafactoría de baterías de PowerCo (Grupo Volkswagen) en Parc Sagunt II", expusieron.
La organización ha mostrado, en todas sus reivindicaciones, su postura a favor de una transición ecológica pero , "no a cualquier precio" y así lo han hecho una vez más. Insisten en que "el bien público no se puede fragmentar. Defender el patrimonio significa también proteger los espacios agrícolas históricos que definen el paisaje, la economía local y la soberanía alimentaria de la comarca del Camp de Morvedre. Destruir Montíber para generar energía industrial es un error de planificación que atenta contra el mismo territorio que se pretende descarbonizar.
Claman cambio de ubicación
Ante la actual situación, defienden otras alternativas de ubicación; en este caso, reivindican la instalación de las fotovoltaicas en el puerto marítimo de Sagunt, una petición que se ha visto plasmada en el lema de la nueva campaña "Salvem Montíber – fotovoltaiques al port marítim", un cambio en el proyecto que ya se ha exigido formalmente a las administraciones y a la empresa promotora: "queremos el traslado inmediato de la planta solar a los terrenos industriales y las cubiertas logísticas del puerto de Sagunt", una opción que ya ha sido descartada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao.
Para la plataforma, "se trata de una cuestión de voluntad política y responsabilidad social corporativa. Una transición energética justa no puede pasar por encima del tejido agrícola tradicional", han remarcado los portavoces, quienes puntualizaban que "la contestación social no se opone a la llegada de industria ni a las energías renovables, sino a la destrucción de huertos en producción cuando existen espacios ya degradados o industriales disponibles".
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