Estos son los dos principales delitos que lastran la criminalidad en Sagunt

Las posibles lecturas del balance de criminalidad elaborado por el Ministerio de Interior para los municipios de más de 20.000 habitantes, entre ellos Sagunt, son múltiples. Las más catastrofistas se centran en la cantidad de infracciones penales, que alcanzó sus máximos históricos para el primer trimestre del ejercicio con una media por encima de las 10 diarias, mientras que las más buenistas ponen el foco en la ausencia de asesinatos y secuestros o en el descenso del 60 % en los delitos contra la libertad sexual.

En términos absolutos, siempre circunscritos a los registros en la capital del Camp de Morvedre de la Policía Nacional y la Guardia Civil desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, la tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes también ha establecido un nuevo techo, al situarse en las 12,3 infracciones penales.

Otros territorios

En la comparativa con otros territorios, este nivel se queda por debajo de los promedios de la Comunitat Valenciana (12,9), la provincia de València (13,5), la ciudad de València (18,4) o Gandia (13,5), al tiempo que supera las medias en España (12,1), Paterna (10,6) o Torrent (9,7), según los registros del Ministerio del Interior.

La evolución de esta tasa en Sagunt experimentó un punto de inflexión en 2022, en lo que algunos especialistas interpretaron como un "efecto rebote" tras dos ejercicios con restricciones a la movilidad como consecuencia de la pandemia de covid-19. Y es que, en 2019, la criminalidad por cada 1.000 habitantes estaba en 10,6 delitos y un año después cayó hasta los 8,6. En 2021 también se mantuvo baja (8,2) y en 2022 fue cuando se disparó un 45 % hasta los 11,9. Ese había sido el máximo histórico para el primer trimestre del año hasta este 2026, cuando se han puesto fin a tres ejercicios consecutivos de bajadas en esta tasa.

Robos de vehículos

Otro punto negativo para Sagunt en este balance criminal es el incremento del 11,5 % en el número de infracciones penales hasta las 899, cuando en España el repunte se quedó en el 1 %, en la Comunitat Valenciana escaló hasta el 4,7 % y en la provincia de València alcanzó el 5,7 %. A la hora de señalar a los principales culpables, los delitos que más subieron durante el primer trimestre del año fueron la sustracción de vehículos, que alcanzaron su máximo histórico con 22 al incrementarse un 44 %, y los hurtos, con 214 casos, un 36 % más que en el mismo periodo de 2025.

Imagen de archivo del material inacuatado en una operación de la Policía Nacional en el Port de Sagunt. / Ministerio del Interior

En menor medida también repuntaron los intentos de asesinato, que se duplicaron hasta dos; las violaciones, al registrarse una; los robos con violencia e intimidación, un total de 11; o el resto de la criminalidad convencional con 442. En este apartado se incluyen infracciones como las amenazas y coacciones, los daños, las apropiaciones indebidas no vinculadas a vehículos, los allanamientos, usurpaciones u ocupaciones, los delitos contra la seguridad vial o el orden público, las falsedades documentales y los quebrantamientos de condena.

Ciberdelincuencia

Un capítulo aparte merece la ciberdelincuencia, que sigue su escalada, aunque más moderada. Durante el primer trimestre del año, los casos registrados de criminalidad informática se incrementaron un 4,2 % hasta rozar los 150, la mayoría correspondiente con estafas por vía telemática.

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Datos positivos

En el lado positivo de este balance, además de la caída de los delitos sexuales desde los 10 del pasado ejercicio hasta los 4 de este, destaca un retroceso también del 60 % en el tráfico de drogas, así como los descensos registrados en las lesiones y peleas multitudinarias, que caen un 58 %, y en los robos con fuerza en domicilios, con un 23 % menos hasta quedarse en una treintena.