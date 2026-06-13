Entrevista a la Fallera Mayor de la FJFS, Empar Ríos: "tengo muchísimas ganas de disfrutar cada minuto de este ejercicio que acaba de comenzar"

Empar Ríos, fallera desde pequeña, fue elegida Fallera Mayor de la Federación Junta Fallera de Sagunt para el ejercicio 2026-2027 el pasado sábado 23 de mayo. Tal y como contó a Levante-EMV, unos días después de su elección "sigue en una nube".

¿Qué significa para usted ser Fallera mayor de la FJFS?

Ser Fallera Mayor de la FJFS es un orgullo inmenso y una emoción muy difícil de explicar. Para alguien que ha vivido desde siempre las Falla, este cargo representa un sueño que siempre ha estado presente. Poder cumplirlo y representar a todo el colectivo fallero es algo que me hace sentir muy afortunada, agradecida y que afronto con muchísima ilusión y responsabilidad.

Llamada a la fallera mayor de la FJFS / Levante-EMV

¿Qué aportará a la fiesta?

Me gustaría aportar cercanía y naturalidad, que la gente me vea como una persona accesible y familiar, capaz de compartir y disfrutar cada momento junto a todas las comisiones y al colectivo fallero. También quiero transmitir el respeto y el cariño que siento por nuestras tradiciones y por todo aquello que hace únicas nuestras Fallas.

¿Cree que se podría mejorar algo? ¿El qué?

Creo que uno de los grandes retos que tenemos actualmente es el importante crecimiento que ha vivido el censo fallero en nuestros municipios durante los últimos años. Esto hace que tengamos que adaptarnos constantemente a nuevas necesidades y, en ocasiones, no es fácil hacerlo al mismo ritmo al que seguimos creciendo. Por eso, siento un enorme respeto por todo el equipo de la Federación Junta Fallera de Sagunto y por el trabajo que realizan año tras año para que todos podamos disfrutar de nuestras fiestas. Pienso que es importante seguir evolucionando y adaptándonos a los nuevos tiempos, pero siempre manteniendo intacta nuestra esencia y el respeto por la tradición.

¿Qué opina de la propuesta de repensar actos largos como la visita a las fallas del Port y la ofrenda del día 19?

Como comentaba anteriormente, es una realidad a la que debemos prestar atención. El crecimiento del censo fallero en los últimos años hace necesario replantear algunos actos para que todos podamos disfrutarlos de la mejor manera posible. En ocasiones, el gran volumen de participantes provoca jornadas muy largas y, especialmente los más pequeños, terminan pasándolo mal. Por eso, creo que debemos encontrar un equilibrio que nos permita adaptarnos a las necesidades actuales sin perder la esencia y la tradición de nuestras fiestas.

De todos los actos que le esperan, ¿cuál es el que le hace más ilusión? ¿Por qué?

Todo esto es muy nuevo para mí y tengo muchísimas ganas de disfrutar cada minuto de este ejercicio que acaba de comenzar. Sin embargo, echando la vista atrás, cuando todavía era un sueño, siempre he fantaseado con dos momentos muy especiales: por un lado, la subida al Teatro Romano y ese saludo ante todo el mundo fallero, y por otro, el momento de anunciar, junto a María, que ya estamos en Fallas. Creo que serán dos momentos que quedarán para siempre en nosotras.

Por último, ¿qué mensaje quiere lanzar a los falleros?

Disfrutad, respetad y sentíos orgullosos de nuestra fiesta. Compartidla con todo el mundo, invitad a conocerla y hacedles partícipes de lo que significa ser fallero. Transmitidla a las nuevas generaciones, compartid vivencias con vuestros allegados y seguid cuidando y trabajando por todo aquello que hace únicas nuestras Fallas.