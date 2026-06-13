Los éxitos en el rugby le valen un reconocimiento en Sagunt a una deportista

El Ayuntamiento de Sagunt recibió recientemente a la joven deportista Lua de Siena Castillo, jugadora del Estreles de Morvedre Rugby Club, en reconocimiento a los destacados éxitos deportivos conseguidos durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026.

En la primera, se proclamó campeona de España M16 con la selección femenina de la Comunidad Valenciana en las modalidades de rugby XV y rugby 7’s (Sevens), consolidándose como una de las jóvenes promesas de este deporte a nivel autonómico y nacional.

En la más reciente, ha continuado ampliando su palmarés al finalizar en primera posición la Liga M17 de la Comunitat Valenciana. También ha logrado el subcampeonato de España interclubes M17 con el Valquirias Rugby Club, un combinado formado en 2017 por jugadoras de distintos clubes, entre estos el Estreles de Morvedre Rugby Club, con el objetivo de competir en una categoría exclusivamente femenina.

El homenaje municipal tuvo lugar en el salón de plenos con la participación del alcalde, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; y el directivo del Estreles de Morvedre Rugby Club, Daniel Quinteros y familiares de la deportista.

Lua agradeció el reconocimiento institucional, así como el apoyo de su entorno familiar, del club en el que entrena y de sus compañeras de equipo.

Por su parte, el directivo del Estreles de Morvedre Rugby Club añadió que Lua representa de manera ejemplar los principios y valores que el club busca inculcar, como el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad y el trabajo en equipo.

"Lamentablemente, todavía existen barreras sociales para que cualquier chico o chica pueda practicar la disciplina deportiva que le haga feliz. Y para poder hacer esa transformación necesitamos personas valientes que den un paso adelante", dijo el alcalde.

A ello añadió que Lua de Siena Castillo es una de esas personas valientes y sus éxitos deportivos permiten construir una sociedad mejor: "No solo has decidido apostar por un deporte que te haga feliz, sino que, además, tienes un gran talento y una gran capacidad de trabajo que te han permitido llegar a lo más alto".

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El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes afirmó que esta deportista "se ha consolidado como una referente" del rugby femenino en la ciudad: "Es la segunda vez que te recibimos en el salón de plenos del Consistorio por un talento y un trabajo con el que has alcanzado la excelencia deportiva". Javier Timón destacó "el papel fundamental de la familia para que esta joven jugadora pueda continuar desarrollándose” en esta disciplina deportiva.