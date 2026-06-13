Las inyecciones estatales a la comarca superan los 10,5 millones
El Ministerio de Hacienda abona, por tercer mes consecutivo, las entregas a cuenta prorrogadas del presupuesto de 2023
Los 16 ayuntamientos del Camp de Morvedre ya han ingresado este año, procedentes de las arcas estatales, más de 10,5 millones de euros para sus gastos corrientes. Esta inyección, que oscila hasta mayo entre los casi 7,8 millones para Sagunt y los 16.000 euros de Segart, todavía está pendiente de actualizar sus cifras a las previsiones económicas de este 2026, debido a la falta de presupuestos en los tres últimos ejercicios, incluido el actual, que responde a la minoría del Gobierno en el Congreso.
Esta situación política también ha impedido la convalidación del real decreto que, junto a otras medidas más controvertidas, contemplaba incrementar estas entregas a cuenta cerca de un 22,2 % en el caso de la comarca, según se pudo comprobar en enero y febrero, cuando todavía estaba en vigor la revalorización de estas transferencias del Estado.
Precedentes
Así y hasta que, como ocurrió en los dos años anteriores, el Consejo de Ministros actualice estas cantidades a través de una normativa exclusiva, los consistorios de la comarca seguirán recibiendo algo más de 1,9 millones de euros mensuales.
Esta inyección se queda en un promedio de 18,82 euros por habitante, mientras que las estimaciones sobre las que se basaron los pagos durante los dos primeros meses del año elevan esta media al borde de los 23 euros por persona, según las cifras que maneja el Ministerio de Hacienda y más concretamente su oficina para la coordinación financiera con las entidades locales.
Variables
Pese a utilizar esta referencia poblacional, cabe recordar que las entregas a cuenta sobre la participación municipal en los impuestos que recauda el Estado toman el padrón como una de sus principales referencias, pero también tienen en cuenta el esfuerzo fiscal de las haciendas locales, así como su capacidad tributaria.
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