Nueva distinción a la playa de Canet

Canet d’en Berenguer volverá a ondear en sus playas la bandera de ‘Q’ de Calidad Turística que concede el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), dependiente de Ministerio de Industria y Turismo. Un galardón que el ayuntamiento recogerá este lunes en una ceremonia que tendrá lugar en Burriana. Esta distinción se suma a la bandera Qualitur, que otorga Turisme de la Generalitat y a la Bandera Azul, recibida el pasado mayo tras 35 ediciones consecutivas.

"Hemos conseguido, de momento, todos los distintivos que acreditan nuestra playa como una de las mejores de la Comunitat Valenciana, y además nos han otorgado el premio de Bon Govern la Federación Valenciana de municipios y provincias (FVMP) que reconoce nuestro esfuerzo por seguir mejorando», afirmaba el alcalde, Pere Antoni.

Banderas en la playa de Canet / Ayuntamiento de Canet

"Q" de Calidad

La ‘Q’ de Calidad es el certificado que otorga el ICTES a todas aquellas organizaciones que hayan superado una auditoría de certificación que garantice la calidad de los servicios y productos que ofrece. Por su parte, el programa Qualitur reconoce a las playas que pueden acreditar certificaciones oficiales en materia de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.

Los distintivos ondearán a partir de la próxima semana en Racó de Mar, playa que ya está en plena temporada turística, con servicio de socorrista y salvamento todos los días de la semana. Además, a partir del lunes, entrará en funcionamiento el punto de accesibilidad para los y las visitantes con problemas de movilidad.