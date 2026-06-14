Recurren al Congreso por los incumplimientos de la APV en Sagunt

Los incumplimientos y los silencios de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en torno a varios proyectos pendientes en Sagunt han llevado a Compromís a apelar al Congreso de los Diputados. A través de su representante, Àgueda Micó, la formación valencianista ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la entidad, Mar Chao, para que dé explicaciones sobre las obligaciones recogidas en los últimos convenios con el ayuntamiento y que siguen pendientes, especialmente la apertura del muelle norte a la ciudadanía y la construcción del tramo marítimo del paseo del Pantalán.

La portavoz municipal, Maria Josep Picó, apunta que, "según confirmó el gobierno local, la APV no ha contestado, en seis meses, a las alegaciones municipales, muy críticas, contra la nueva delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP), que reduce en 100.000 metros cuadrados el espacio reservado para la integración puerto-ciudad". La concejala valencianista también recuerda la "obligación" del consistorio de hacer un informe económico-jurídico por los "incumplimientos relevantes", algo que su formación ya reclamó sin éxito aparente.

Información

Pero además de reclamar las explicaciones públicas de Chao, Compromís ha registrado una solicitud de información sobre tres expedientes. El primero es la DEUP, sobre la que piden una "explicación detallada sobre la redelimitación a la baja de la marina pública".

Àgueda Micó en una reciente intervención en el Congreso de los Diputados. / Borja Sánchez-Trillo/EFE

El segundo se trata de la última prórroga de tres años a la autorización de ocupación del muelle norte por parte de Portuaria Levantina (Porlesa), mientras el tercero es sobre el muelle centro, lugar donde se programó trasladar la actividad que frena la apertura al público de las instalaciones, "con detalle de los suelos contaminantes -que la APV esgrimió como motivo de retraso- y las acciones previstas para su descontaminación".

Un puerto para las personas

Los motivos que han llevado a Compromís a tomar esta vía para tener una "información clara y concisa" son "la falta de liderazgo de nuestro representante en el consejo de administración de la APV, Darío Moreno, a la hora de reivindicar un puerto para las personas". A su juicio, los "continuos retrasos" en la apertura del muelle norte, con prórrogas, un concurso de ideas del que no sabemos nada, la incógnita con el pantalán marítimo y la nueva DEUP contrastan que "la negociación de un nuevo convenio, sin haber analizado el grado de incumplimiento del anterior y las consecuencias jurídicas que puedan derivarse".