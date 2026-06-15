Actuación de urgencia para proteger el Castillo de Albalat dels Tarongers

Después de tres campañas arqueológicas en el Castell del Piló de Albalat dels Tarongers con importantes hallazgos que ponen de manifiesto que este Bien de Interés Cultural era más grande de lo que se conocía, Presidència de la Generalitat ha considerado "urgente", consolidar los muros encontrados para evitar posibles desprendimientos. El objetivo es asegurarlos primero para acabar la puesta en valor de esta fortaleza del siglo XII.

Trabajos de refuerzo de las estructuras. / LEVANTE-EMV

El posicionamiento de la conselleria fue firme al frenar una cuarta excavación para reforzar y asegurar antes que nada la estructura del Castillo. Y dicho y hecho, en pocos meses se han llevado a cabo los trámites y hace unos días la concesión de una nueva subvención llegaba hasta el Ayuntamiento de Albalat, una ayuda cercana a los 50.000 euros.

Daniel Tortajada

Los trabajos ya han comenzado, primero labores de limpieza y desbroce para allanar bien el camino de la intervención que ha dado esta semana su pistoletazo de salida con un plazo de ejecución de un mes, "para julio tiene que estar acabado", explicaban fuentes cercanas a la actuación.

Trabajos de limpieza. / LEVANTE-EMV

Cuarta campaña

Una vez finalice este paso, la intención del ayuntamiento es continuar con la cuarta campaña arqueológica con la que se pretende desvelar la extensión definitiva de la fortaleza, cuyos muros apuntan a que se extendió hacia el norte y el oeste, donde se sitúa el pueblo de Albalat.

Trabajadores en la consolidación de muros / LEVANTE-EMV

Pero además de esta obra, el consistorio ya ha solicitado otra subvención a Presidència para la dinamización y promoción de este BIC. Una ayuda que servirá para la instalación de un panel informativo y explicativo del yacimiento, además de la colocación de una especie de cerramiento de maderas y cuerdas para protegerlo, al mismo tiempo que se permite disfrutarlo, ya que este no será invasivo. Esta cerca también se colocará por cuestiones de seguridad, ya que la muralla tiene zonas con riesgo de caídas.