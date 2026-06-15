Los vertidos de escombros en zonas rurales se disparan en Sagunt

El vertido de escombros en campos, caminos y otros espacios no autorizados de Sagunt está provocando problemas en las superficies agrícolas y en el acceso a las parcelas e infraestructuras. Por este motivo, se ha lanzado, de nuevo, la campaña de concienciación ciudadana para frenar la situación, de mano de la concejalía de Agricultura, en colaboración con la SAG y la Policía Local.

Los vertidos de escombros han aumentado desde abril de 2024, según datos de la SAG. En 2025 se recogieron cerca de 4.000 toneladas y hasta mayo de este año la cifra ya asciende hasta las casi 2.000 toneladas. Los escombros proceden de obras menores de construcción y reparación de domicilios, es decir, restos de ladrillos, cemento, cerámica, azulejos, yeso y otros materiales que pueden contener sustancias peligrosas como son el amianto o el plomo, además de enseres y electrodomésticos.

Multas

Arrojar restos conlleva multas. Las sanciones pueden ir desde los 900 euros, en caso de infracciones leves, pasando por los 45.000 euros si la infracción es grave e incluso, si es muy grave, puede alcanzar hasta los 1.750.000 euros. Y no solo eso, el vertido de escombros tiene consecuencias que afectan a toda la población, como puede ser la contaminación del suelo o del agua, entre otras, según recalcan desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Recuerdan también que los escombros no deben tirarse al medio natural ni depositarse en los ecoparques, sino que deben llevarse a plantas de valorización RCD o a vertederos autorizados para RCD, que están dedicadas a recibir, clasificar y reciclar este tipo de residuo.

Campaña contra vertidos de escombros. / Ayuntamiento de Sagunt

¿Cómo se detecta y procede a la retirada de los escombros?

Los vertidos suelen detectarse por parte de la Guardia Rural quien traslada la situación a la sección de Vías y Obras. Además, cualquier persona puede denunciar estos vertederos ilegales al ayuntamiento, a través de una instancia general en la Sede Electrónica, de la aplicación móvil o acudiendo presencialmente a cualquier oficina del Servicio de Atención e Información a la Ciudadanía (SAIC).

Si se trata de una parcela privada, se solicita al titular que realice las labores de retirada de enseres, conservación, mantenimiento y limpieza, evitando la degradación del área afectada. Por otro lado, si se trata de una ubicación en Monte de Utilidad Pública, se traslada el incidente a la Conselleria de Medio Ambiente, que es la entidad gestora de estos espacios. Y si son parcelas municipales o caminos rurales de titularidad municipal, se ocupa la SAG de realizar la retirada.

Cuándo estará en activo

La campaña, que también implica a los departamentos de Medio Ambiente, Urbanismo, Actividades y Sanidad, estará activa durante el mes de junio. El objetivo es evitar la contaminación del terreno, así como la contaminación visual y, también, reducir los costes económicos y la peligrosidad que ocasionan estas actividades.

"El incivismo que venimos sufriendo solo se puede comprender si pensamos en que, a quienes abandonan o vierten estos residuos, no les importa el daño que hacen ni piensan en el resto de la ciudadanía que sí actúa como corresponde", lamenta la concejala de Agricultura, Ana María Quesada. "Se ha llegado a bloquear completamente caminos y a contaminar lugares protegidos, espacios y parcelas privadas junto a institutos, también parcelas agrícolas en producción, con todo el perjuicio que eso significa para las propiedades", alerta.

"Con esta campaña tratamos de hacer ver la importancia de cuidar lo nuestro, de cuidar y preservar la tierra y las zonas naturales, ya que son de donde viene el agua que bebemos y los alimentos que comemos, además del aire que respiramos!, concluye la edila.