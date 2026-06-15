Denuncian la falta de avances con la red de baños públicos de Sagunt

"La creación de una red de baños públicos continúa siendo una asignatura pendiente del gobierno de Darío Moreno". Así encabeza el PP de Sagunt su denuncia por la "falta de avances" en esta "necesidad básica, que mejora la calidad de vida, favorece la accesibilidad de las personas mayores, facilita a las familias el uso de espacios públicos y contribuye a ofrecer una imagen mejor de la ciudad", en palabras de su portavoz municipal, Ximo Catalán.

Ximo Catalán durante un pleno. / Daniel Tortajada

El popular recuerda que estos aseos, repartidos por "zonas de gran afluencia, como parques, plazas, áreas recreativas, espacios turísticos, paseos marítimos o lugares donde se celebran actividades al aire libre", son "un compromiso electoral del PSOE", que el gobierno local "ha defendido públicamente", y una medida "respaldada durante años por la ciudadanía", que incluso quedó recogida en la primera edición de los presupuestos participativos lanzada en 2024, con una dotación de 100.000 euros.

Año electoral

En su denuncia, el grupo del PP apunta que, "cuando resta apenas un año para las próximas elecciones municipales, estamos ante otro ejemplo de la diferencia entre anunciar y gestionar. Darío Moreno prometió una red de baños públicos, la anunció como una prioridad y la ciudadanía la respaldó, pero seguimos sin verla hecha una realidad, que cubra las necesidades del municipio", señala Catalán. El edil reclama un plan concreto para desarrollar esta iniciativa, que incluya "ubicaciones definidas, presupuesto suficiente y plazos de ejecución verificables".

Licitaciones desiertas

A este respecto, el gobierno municipal sí ha tratado en varias ocasiones de poner las primeras piedras de esta red, pero se ha topado con procedimientos de licitación desiertos. Ha ocurrido repetidas veces con los paelleros de la Gerencia y más recientemente también ha sido el caso en el intento de dotar al edificio del mercado municipal de la plaza Cronista Chabret con varios aseos públicos. Fuentes municipales confirman que, en ambos casos, se sacará próximamente una nueva licitación.

En cualquier caso, los populares no creen que estas gestiones sean suficientes y consideran que "todavía estamos a tiempo de convertir las promesas en realidades. Seguiremos defendiendo medidas útiles que mejoren el día a día de la ciudadanía y proponiendo soluciones para contar con los servicios e infraestructuras que merece. Gobernar no consiste en anunciar proyectos, sino en cumplirlos", apunta Catalán.

Promesas atrapadas

El edil popular lamenta que "muchas de las promesas realizadas por el alcalde Moreno hayan quedado atrapadas entre anuncios, titulares y proyectos que avanzan a un ritmo muy inferior al comprometido. Los vecinos y las vecinas no necesitan más promesas ni más campañas de comunicación. Necesitan resultados".