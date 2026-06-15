La limpieza en Sagunt levanta nuevas críticas

Compromís Sagunt ha puesto el grito en el cielo ante "la falta de limpieza" en la ciudad. “La situación es intolerable, un insulto a la ciudadanía e implica un relevante desprestigio para la imagen" de la capital del Camp de Morvedre, que a tenor de los valencianistas está muy "deteriorada", adelantaba la portavoz Maria Josep Picó.

Ante esta coyuntura que describen, solicitan una reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de la SAG. Los valencianistas piden explicaciones por la situación “totalmente inaceptable” de falta de limpieza de la ciudad, especialmente grave en el caso de la recogida de residuos y exigen un plan de choque de cara al verano, atendiendo a la imagen y prestigio turísticos.

Una crítica que hace unos días ya realizada el Partido Popular, en la que hablaba de "contenedores desbordados" y suciedad en las calles con basura acumulada, tal y como publicó Levante-EMV.

Portavoz de Compromís, Maria Josep Picó. / Compromís Sagunt

Respuestas insuficientes

“Este es un tema recurrente en las comisiones informativas del Ayuntamiento, donde los grupos preguntamos sobre las acciones que está ejecutando el organismo municipal para revertir la situación y dar solución a los problemas de falta de limpieza de la ciudad, que cada día van agravándose todavía más, pero las respuestas siempre son insuficientes. Es por este motivo que solicitamos al alcalde, presidente del Consejo de administración, que convoque una reunión extraordinaria y urgente de este órgano, para que los responsables de la empresa y el regidor delegado den explicaciones claras y concisas”, continúa Picó.

Cajas de cartón en lo contederores / LEVANTE-EMV

Según la portavoz, “el concejal responsable de la SAG, Jorge Vidal nos informó en comisión que cinco de los seis camiones para la recogida de residuos urbanos se habían estropeado. Esto no es fruto de la mala suerte y denota una carencia de previsión. Además, los nuevos contenedores dan problemas a los trabajadores -que ya avisaron en su momento a sus superiores, tal y como nos han trasladado- a la hora de gestionar los residuos. Además, continúa pendiente una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”, explica la edila.

Basura acumulada / LEVANTE-EMV

Dos velocidades

Para la concejala valencianista, “después de duplicar la tasa de basura, vemos que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado gravemente. Recientemente, se ha llevado a cabo una renovación de los vehículos utilitarios de controladores mientras que los camiones han ido estropeándose. También se ha procedido a reformar oficinas de la empresa cuando los vestuarios de los trabajadores y trabajadoras del servicio de aseo urbano, limpieza de edificios y jardinería no cuentan con unos mínimos de higiene y seguridad. Si desde Compromís pedimos contrarrestar las dos velocidades con las cuales se desarrolla la ciudad, nos encontramos en la obligación de mirar hacia adentro, concretamente a una empresa dependiente del Ayuntamiento, para evitar estas dos velocidades”, concluye Maria Picó,