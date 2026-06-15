Más limpieza y mantenimiento en las playas de Sagunt
La empresa pública SAG aumenta el personal y la maquinaria con la apertura de la temporada
Las playas de Sagunt cuentan desde este lunes, 15 de junio con un dispositivo especial de limpieza y mantenimiento que pone en marcha la Sociedad Anónima de Gestión de Sagunt (SAG) con motivo del inicio de la temporada de verano.
El operativo contempla actuaciones específicas tanto en la arena como en los paseos marítimos, accesos, pasarelas y equipamientos de las playas, aumentando para ello los recursos humanos y la maquinaria especializada. La planificación de estos recursos permite ofrecer "una respuesta eficaz al aumento de personas usuarias que acuden a las playas durante los meses de verano, contribuyendo a un entorno limpio y seguro para la ciudadanía y las personas visitantes", explicaban desde la empresa.
Limpieza
Entre las principales mejoras destaca el servicio de limpieza, que contará diariamente con un equipo extra de ocho personas. Este trabajo se realizará de lunes a domingo de 6.00 a 9.00 horas. A ello se suma la limpieza mecánica de la arena gracias a un tractor limpia-playas, que actuará cinco días a la semana de 23.00 y las 7.00 horas, adaptándose a las necesidades del servicio y minimizando las molestias a las personas usuarias.
Además, la SAG reforzará el mantenimiento del paseo marítimo con baldeos de lunes a viernes, que realizarán dos personas entre las 6.30 y las 9.30 horas. Paralelamente, se intensificará el vaciado de papeleras con un servicio permanente durante los siete días de la semana, atendido por dos personas para garantizar la limpieza ante el incremento de residuos propio de la temporada alta.
El dispositivo también incluye actuaciones periódicas de limpieza y desinfección de los lavapiés y duchas, así como el soplado diario de pasarelas mediante una maquinaria específica para mantener despejados los accesos a la playa.
Ecomóvil a diario
El servicio de ecomóvil continuará prestándose durante el verano para facilitar el reciclaje y la correcta gestión de residuos especiales. Este punto móvil estará disponible todos los días en diferentes ubicaciones de Sagunt y el Port de Sagunt en horario de 8.00 a 13.00 horas (consultar las ubicaciones en este enlace ). Asimismo, el Consorcio Palancia Belcaire ha acordado dar servicio de ecomóvil a Sagunt los lunes en la playa Almardà (avinguda de Les Salines) y los martes en el Complejo La Pinada (calle Polígono 44), en ambos casos de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17 horas. Con ello se complementa el servicio y se atienden las demandas de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La atleta saguntina de plata: 'Quiero que mi historia sirva de inspiración para las niñas y jóvenes
- Circulación interrumpida en la A-7 por el incendio de un camión cerca de Sagunt
- Más de 90 años desde que la Paramount puso sus ojos en Canet d'en Berenguer
- Aterriza en Sagunt una gran cadena de tiendas
- Costas autoriza a Canet a nivelar la playa y retirar la piedra pero con condiciones
- El Morvedre de la gigafactoría logra bajar de los 5.000 parados después de casi dos décadas
- La memoria del Padre Jaime sigue presente en el Port de Sagunt gracias a una nueva página web
- Sagunt reconoce a su mejor alumnado y profesorado en un acto marcado por la huelga educativa