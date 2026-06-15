Más limpieza y mantenimiento en las playas de Sagunt

Las playas de Sagunt cuentan desde este lunes, 15 de junio con un dispositivo especial de limpieza y mantenimiento que pone en marcha la Sociedad Anónima de Gestión de Sagunt (SAG) con motivo del inicio de la temporada de verano.

El operativo contempla actuaciones específicas tanto en la arena como en los paseos marítimos, accesos, pasarelas y equipamientos de las playas, aumentando para ello los recursos humanos y la maquinaria especializada. La planificación de estos recursos permite ofrecer "una respuesta eficaz al aumento de personas usuarias que acuden a las playas durante los meses de verano, contribuyendo a un entorno limpio y seguro para la ciudadanía y las personas visitantes", explicaban desde la empresa.

Operarios de la SAG trabajando en la playa / Sag

Limpieza

Entre las principales mejoras destaca el servicio de limpieza, que contará diariamente con un equipo extra de ocho personas. Este trabajo se realizará de lunes a domingo de 6.00 a 9.00 horas. A ello se suma la limpieza mecánica de la arena gracias a un tractor limpia-playas, que actuará cinco días a la semana de 23.00 y las 7.00 horas, adaptándose a las necesidades del servicio y minimizando las molestias a las personas usuarias.

Además, la SAG reforzará el mantenimiento del paseo marítimo con baldeos de lunes a viernes, que realizarán dos personas entre las 6.30 y las 9.30 horas. Paralelamente, se intensificará el vaciado de papeleras con un servicio permanente durante los siete días de la semana, atendido por dos personas para garantizar la limpieza ante el incremento de residuos propio de la temporada alta.

El dispositivo también incluye actuaciones periódicas de limpieza y desinfección de los lavapiés y duchas, así como el soplado diario de pasarelas mediante una maquinaria específica para mantener despejados los accesos a la playa.

Personal de la SAG trabajando en el arenal / Sag

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