Nuevo servicio en las playas de Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha puesto en marcha este lunes un nuevo servicio en sus playas para tranquilidad de los muchos bañistas que aprovechan las altas temperaturas para refrescarse junto al mar. Después de haber activado el socorrismo diario a principios de este mes, ahora le ha tocado el turno a la unidad de Policía Local de Playas, que permanecerá operativa hasta el próximo 6 de septiembre.

El dispositivo está integrado por 11 efectivos —ocho agentes, dos oficiales y un inspector— y cuenta con cinco quads, dos vehículos todoterreno y una embarcación para garantizar la seguridad en el litoral del municipio. También se habilitará el retén de Almardà durante todo el período, atendido por un agente propio, en horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.

Además, se reforzará puntualmente en las fechas de mayor afluencia: la noche de san Juan (23 de junio), con cobertura ampliada de 20:00 a 04:00 horas, y en el día grande de las fiestas patronales del Port de Sagunt (15 de agosto), con un turno especial de 7:00 a 15:00 horas.

Como cada año, la Policía de Playas trabajará en estrecha coordinación con el servicio de Salvamento y Socorrismo, con el objetivo de dar una respuesta rápida e integrada ante cualquier incidencia que se produzca en las playas de Puerto de Sagunto, Almardà, Corinto y Malvarrosa.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha destacado la importancia de este dispositivo de cara a la temporada estival: “El servicio de Policía de Playas es una apuesta clara por la seguridad y la tranquilidad de quienes disfrutan de nuestra costa, tanto vecinos y vecinas de Sagunto como visitantes. Contamos con algunas de las playas más seguras del litoral, y todo gracias a un equipo humano comprometido y con los medios necesarios para actuar con eficacia ante cualquier situación”.