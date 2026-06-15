Sagunt amplía su galería de arte urbano con siete nuevos murales

Siete nuevos murales lucen en otros tantos edificios de Sagunt como resultado de la XI edición del festival de arte urbano 'Més que Murs'. Bajo la organización de la concejalía de Juventud e Infancia, el certamen volvió a combinar el talento local y el internacional para dar color a las calles del municipio bajo el lema 'El mañana que ya fuimos', que proponía una mirada hacia el futuro a partir del pasado.

Uno de los inmuebles que renueva periódicamente su fachada gracias a este certamen es el trinquet comarcal, que en esta ocasión se dejó en manos de Rafat, un artista de la localidad francesa de Millau, a quien se invitó como parte de los actos de conmemoración del 20 aniversario del hermanamiento entre ambas localidades. En cerca de un mes, Mario Mankey será el participante saguntino en el festival de arte urbano de Millau.

Firmas participantes

Renovada imagen del trinquet de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Las otras firmas en esta edición del certamen fueron la ilustradora local Alba García, en colaboración con la Coordinación de Apoyo al Pueblo Palestino del Camp de Morvedre; el grafitero parisino Takir, con su universo visual basada en arquitecturas imaginadas; el artista porteño César Goce, que genera una tensión constante en la percepción, a través de los contrastes entre lo analógico y lo digital; el marsellés Meyso, que combina arquitectura natural y elementos simbólicos para generar escenarios que oscilan entre la realidad y lo imaginario; Paula Fraile, que transforma la percepción del espacio a través de la relación entre color, luz y composición; así como Mandi, artista de origen valenciano que pintó su mural en colaboración con el alumnado del colegio José Romeu.

Consolidación

Sobre un festival cuya programación incluyó un concierto y talleres de rap, una mesa redonda, visitas de estudiantes a los artistas durante la creación de los murales, DJ, skate y danzas urbanas, el concejal de Juventud e Infancia de Sagunt, Roberto Rovira, destaca que esta propuesta "está plenamente consolidada. Ya sumamos 11 ediciones del 'Més que Murs', con las que hemos convertido la ciudad en una verdadera galería de arte urbano".