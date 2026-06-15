Autobús urbano en Sagunt: Nuevas tarifas sin las alegaciones de la asociación vecinal La Victoria

La Associació Veïnal La Victoria ha denunciado la reciente aprobación de las nuevas tarifas del servicio de autobús urbano por parte del Ayuntamiento de Sagunt sin atender sus reclamaciones para mejorar las frecuencias, los recorridos y la calidad del transporte público.

La entidad critica que sus alegaciones hayan sido rechazadas por el consistorio al considerar que las propuestas de mejora aportadas “no corresponden al objeto de esta ordenanza”. Una decisión que los vecinos interpretan como un intento de esquivar el debate sobre el estado del servicio.

Un servicio "precario"

La entidad recuerda que este servicio de transporte público se ofrece en “precario” desde 2023, con la concesión agotada, por lo que ve "inaceptable" que, mientras se aprueban rápidamente nuevas tarifas, que incluyen un incremento de 5 céntimos en el billete sencillo, alcanzando los 1,50 €, el ayuntamiento siga gestionando el transporte público en una situación de "prestación de facto".

Según recuerda La Victoria, el contrato anterior finalizó el 20 de abril de 2023 y, más de tres años después, el ayuntamiento todavía no ha culminado la licitación de un nuevo contrato, una circunstancia que la entidad considera "insostenible".

Autobús urbano de Sagunt / Daniel Tortajada

Desde la asociación denuncian que el transporte público de Sagunt continúa arrastrando problemas relacionados con la frecuencia de paso y la planificación, asegurando que el servicio es "nefasto".

La Victoria también exige al gobierno municipal una mayor transparencia respecto al expediente que, según el ayuntamiento, aborda las mejoras del transporte público. Los vecinos reclaman acceso público a la documentación técnica y saber qué se está planeando y que se está estudiando para el transporte del municipio.

Aportaciones ciudadanas "inadmisibles"

Asimismo, lamentan que las aportaciones ciudadanas hayan quedado como "inadmisibles". “Pedimos al gobierno municipal que deje de tratar las propuestas vecinales como ruido y las incorpore como parte fundamental del nuevo modelo de transporte”, defienden.

La asociación vecinal ha anunciado que continuará fiscalizando el proceso con respecto al transporte urbano y mantendrá la presión para exigir mejoras. “Sagunt necesita un transporte público digno, accesible y planificado para las personas y no simplemente un servicio gestionado a través de trámites de despacho que ignoran la realidad de los barrios”, concluyen.