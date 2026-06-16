Algar del Palància tramita un plan de protección para todo el ámbito de su Torre Defensiva

Algar del Palància protegerá todo el entorno de su Torre Defensiva, una antigua fortificación de la primitiva alquería musulmana, donde hoy en día está ubicado el ayuntamiento. La administración local ha iniciado los trámites para preservar todo este ámbito patrimonial y paisajístico, su casco histórico y más pintoresco, con la redacción de un plan especial que ha sacado a información pública.

Se trata de proteger y poner en valor todos los espacios que rodean o están en el ámbito de influencia de este Bien de Interés Cultural, sobre los que se deberá actuar en caso de que sea necesario, bajo los criterios establecidos en este plan que tiene como finalidad preservar un espacio importante del casco urbano, tal y como exige la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

El ámbito de protección es bastante amplio y en este se adscriben calles, plazas, edificaciones y parcelas que recaen en estos viaros y espacios libres. En cuanto a las plazas, las que son colindantes con la torre como la Plaza Mayor y la Plaza Castelló, además de las edificaciones que rodean o que conectan con estas. A esto se suma paisajes urbanos y tramos de vías como: Luis Colomina, La Parra, La Mercè, Valencia, Saturnino Aroca o la que va a la plaza d’Alacant desde la plaza Castelló y la propia plaza d’Alacant.

Pero además, el proyecto incorporará la accesibilidad de la propia torre donde se ubican las dependencias municipales. Según adelantan desde el propio ayuntamiento, el edificio se va a dotar de ascensor, eliminado así sus barreras arquitectónicas, haciéndolo accesible.

Vista de Algar del Palància. / Daniel Tortajada

Perímetro arqueológico

Por otro lado, el plan también define un perímetro de posibles hallazgos arqueológicos relacionados con el BIC, además de inmuebles, espacios libres y viarios que están vinculadas a una misma zona de presunción de restos arqueológicos. A este respecto, se incluyen dos áreas, el área de vigilancia arqueológica del área fundacional o antigua alquería islámica de Algar y el área perteneciente a la época cristiana, recoge el proyecto. En este cinturón aparecen la Plaza Mayor situada ante la fachada sureste, la Plaza de Castelló situada ante la fachada noroeste, y ambas calles ubicadas en los muros laterales de ambos cuerpos del inmueble.

En cuanto a los edificios situados en las proximidades de la Torre, se corresponden mayoritariamente con viviendas, y del mismo modo que la iglesia, no se ha podido justificar una relación arqueológica directa entre ellos y el origen del BIC Antigua Torre Defensiva de Algar de Palancia. Sin embargo, algunas de estas edificaciones, sí que quedan integradas dentro del entorno de protección del BIC por razones paisajísticas, de percepción o de cercanía física al monumento, asegura el plan.

En este entorno urbano destaca la presencia de edificaciones singulares como son la Casa del Barón o la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y por supuesto, la propia Torre Defensiva. El resto del entorno de protección está formado por edificaciones de carácter residencial alineadas a calle y entre medianeras que en general, responde a la tipología tradicional de la zona y en las que se han producido pocas renovaciones de carácter integral o total con el paso del tiempo.

Torre Defensiva de Algar. / Daniel Tortajada

El plan establece varios niveles de protección. El nivel I, que se conoce como el de Protección integral (PI); en este se señalan la Torre Islámica y la iglesia de la Mercé. Tras este está el nivel II o de Protección parcial (PP), en el que se adscribe la Casa del Barón. (Centro de salud y Casa de Cultura). El nivel III es el de Protección Ambiental (PA) como el árbol de la plaza Mayor.

La torre

En cuanto a la torre, actualmente es un edificio de dos plantas con cubierta de tejas a tres aguas que poco tiene que ver con la primitiva fortificación, pero la estructura que ha sobrevivido se halla en perfecto estado, y el ser destinado a usos sociales lo ha salvado seguramente de su completo derribo.

El edificio estaba construido de manera que la parte orientada hacia poniente era una alquería que servía a los guardianes de la torre y en la parte de levante que se elevaba a cincuenta varas (según Fr. Manuel Ribera, historiador de la Orden de la Merced) con cuatro plantas. La torre poseía su entrada por lo que hoy es casino (planta baja) y atravesando subterráneamente el lugar iba a salir en los alrededores del monte calvario, se recoge en el proyecto. Un pasadizo que ha sido centro de muchas historias locales, pero que en la actualidad ya no existe, según fuentes municipales.

El plazo para presentar alegaciones concluirá el próximo 16 de julio.