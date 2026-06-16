TRIBUNA
El "DiversFest” ompli Benifairó de les Valls de diversitat, música i reivindicació
Benifairó de les Valls va acollir una jornada que ja forma part de la memòria col·lectiva del municipi i del conjunt del Camp de Morvedre. El DiversFest “Sense por de ser”, organitzat per Nou Splay amb el suport de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, va transformar el poble en un espai de celebració, llibertat i reivindicació, on la diversitat va ocupar el centre de l’escena. L’esdeveniment, que es consolida com una cita imprescindible al calendari cultural i social de la Vall de Segó, va reunir centenars de persones disposades a gaudir d’una festa que combinava música en directe, espectacle i un missatge rotund: totes les persones tenen dret a ser, sentir i estimar sense por.
Des de primera hora de la vesprada, el Nou Splay respirava un ambient especial. L’espai, decorat amb colors que simbolitzaven la pluralitat del col·lectiu LGTBIQ+, va rebre un públic divers i intergeneracional que va respondre amb entusiasme a la convocatòria. Famílies, joves, persones majors i veïnat de tota la Vall de Segó, junt amb visitants d’altres punts de la comarca, van compartir una experiència que anava més enllà de l’entreteniment. El festival va demostrar que la cultura i la música continuen sent eines poderoses per a la transformació social i per a la defensa dels drets humans.
La programació artística va ser un dels grans atractius de la jornada. L’escenari del Nou Splay va vibrar amb actuacions que combinaven qualitat, emoció i una gran capacitat de connexió amb el públic. Entre les més esperades, la White Queen Tribute Band, formació italiana reconeguda per la seua fidelitat a l’energia de Queen, va oferir un concert que va fer cantar i ballar a tot el recinte. La seua actuació va recordar que la música és un llenguatge universal capaç d’unir persones diverses en un mateix sentiment de celebració.
El Latin Cover Project, trio de músics i cantants d’essència cubana, va aportar ritmes llatins, alegria i una energia contagiosa que va fer impossible quedar-se assegut. La seua proposta, interpretada íntegrament en directe, va destacar per la qualitat musical i per la capacitat de fer partícip tot el públic, que va respondre amb entusiasme a cada tema.
Artistes de l’escena queer valenciana
El festival també va donar protagonisme a artistes de l’escena queer valenciana, que van aportar humor, talent i una mirada artística compromesa amb la llibertat d’expressió. La VillaEscusa, figura destacada de la nit valenciana, va oferir una actuació plena de carisma i complicitat. Liz Dust, performer, actriu i cantant, va emocionar amb una proposta carregada de personalitat i reivindicació, recordant la importància de donar visibilitat a les identitats dissidents. Canalla Montiel va sorprendre amb una actuació explosiva que combinava elegància, irreverència i humor, convertint l’escenari en una festa constant.
La programació es va completar amb Tavi Gallart, artista multidisciplinària que va aportar sensibilitat i emoció, i amb Adib, artista d’origen libanés i finalista de La Voz, que va captivar el públic amb una veu plena de matisos i intensitat. La seua participació va reforçar el compromís del festival amb la diversitat, el respecte i la inclusió.
Continuar treballant
Més enllà de l’espectacle, el DiversFest “Sense por de ser” va reivindicar la necessitat de continuar treballant per la igualtat real del col·lectiu LGTBIQ+. En un context on encara persisteixen discriminacions i discursos d’odi, el festival va oferir un espai segur on totes les persones van poder expressar-se lliurement i amb orgull. La visibilització del col·lectiu LGTBIQ+ del Camp de Morvedre va ser un dels objectius centrals, i la resposta del públic va demostrar que la comarca aposta per una convivència basada en el respecte i la llibertat.
L’Ajuntament de Benifairó de les Valls va reafirmar el seu compromís amb la defensa dels drets humans i amb el suport a iniciatives que promouen la igualtat i la visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+. Les persones representants municipals van destacar la importància de continuar impulsant espais de trobada que fomenten la convivència i que contribueixen a construir un municipi obert, plural i respectuós amb totes les identitats i orientacions.
Cita imprescindible
La jornada va concloure amb un ambient de celebració i agraïment. Les persones assistents van destacar la qualitat de les actuacions, l’organització i la importància de comptar amb esdeveniments que combinen cultura, festa i reivindicació. El DiversFest “Sense por de ser” va demostrar que la música i l’art són eines capaces de transformar la societat i de construir espais més justos i inclusius.
Amb aquesta edició, el DiversFest es consolida com una cita imprescindible per a la Vall de Segó i per al Camp de Morvedre. L’esdeveniment no sols celebra la diversitat, sinó que la reivindica com un valor essencial per al progrés social. La resposta del públic i el compromís de les persones organitzadores i de les institucions apunten a un futur on el festival continuarà creixent i reforçant el seu paper com a referent en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+.
El DiversFest “Sense por de ser” va ser, en definitiva, una demostració de coratge, alegria i comunitat. Una jornada on la música, l’art i la reivindicació es van unir per a enviar un missatge clar: totes les persones tenen dret a ser qui són, a estimar com senten i a viure amb orgull i llibertat. Benifairó de les Valls va demostrar una vegada més el seu compromís amb la diversitat i amb la defensa dels drets humans, i el festival va ser l’escenari perfecte per a celebrar-ho.
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