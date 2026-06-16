Cinco años de artes escénicas al ocaso retornan al Grau Vell de Sagunt

Disfrutar de las artes escénicas en un marco incomparable como el es el Grau Vell de Sagunt y al ocaso, como antiguamente se realizaban las teatralizaciones, es el principal objetivo del festival Al Crepuscle, que cumple este año su V edición y como novedad, incluye presencia internacional.

Una cita con el teatro, la música y la poesía, que dará su pistoletazo de salida este jueves, 18 de junio hasta el domingo 21. Un evento que acogerá el edificio del Fortín, recientemente rehabilitado como centro de interpretación, bajo la dirección artística de la compañía Hongaresa Teatre y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt, que ha elaborado una variada programación formada por seis obras de teatro, así como un recital de música y poesía. Las entradas son gratuitas, pero se debe reservar el acceso a través de www.servientradas.com .

Presentación del festival. / Ayuntamiento de Sagunt

Único

Al Crepuscle es un festival de teatro cuya particularidad esencial lo hace único, ya que las representaciones se escenifican en fechas próximas al solsticio de verano y a la caída de la tarde para aprovechar la luz de tránsito entre el día y la noche. Una iniciativa cultural que promueve el disfrute de la experiencia artística al ocaso del atardecer, momento bautizado por los directores de fotografía como ‘la hora mágica’. Se trata de una propuesta sostenible y arraigada a los orígenes del teatro interpretado con luz natural que potencia los espacios escénicos al aire libre.

La inauguración del festival tendrá lugar el jueves 18 de junio a las 20:45 horas con la lectura del manifiesto del festival. A continuación (21 horas), el guitarrista Reinhold Bohrer y la dramaturga Lola López interpretarán Guitarra al Crepuscle, un recital de música y poesía con una duración de sesenta minutos.

La segunda jornada del festival se desarrollará el viernes 19 de junio con la obra de teatro El artefacto (20:30 horas), así como una breve pieza teatral titulada El Regal (22:30 horas). Arianne Algarra y Jorge Valle de la compañía El Gatopardo interpretan El artefacto, una representación de setenta minutos escrita y dirigida por Sergio Serrano. Por su parte, Ángel García y Lorena Pérez de la compañía Pataqueta Teatre escenifican El Regal, una pieza teatral de diez minutos escrita por Xavier Rico y dirigida por Daniel Cazacu.

Una edición del festival en el Grau Vell / Daniel Tortajada

Teatro

El sábado 20 de junio, el Fortín del Grau Vell también albergará la representación de tres obras de teatro. La compañía Pequeñas Hermosuras escenificará Rebelión en Tortoni (19 horas), una obra dirigida a un público familiar interpretada por Alejandra d’Agostino y dirigida por Maximiliano Trento. A continuación, el público podrá disfrutar de La era del olvido (20:30 horas), una obra dirigida por Francisco Estrada e interpretada por Germán Rodríguez. La jornada acabará con Win Win íntim (22:30 horas), interpretada por Carlos Amador y Mireia Pérez de la compañía La Negra. La obra de teatro está escrita por Juli Disla y dirigida por Carles Sanjaime.

Las mañas, o la llegada del Pan es la obra con la que se clausura el festival Al Crepuscle el domingo 21 de junio a las 20:30 horas. La dupla formada entre la compañía Artimañas Teatro y Hongaresa Teatre representará esta historia escrita por Paco Zarzoso y dirigida por Marcos Sproston. El trio actoral que protagonizará Las mañas, o la llegada del Pan está formado por Pilar Rochina y Marcos, Rocío Ladrón de Guevara y José Blasco.

Presentación del festival de teatro

La presentación del festival de teatro Al Crepuscle ha tenido lugar esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto con la participación de la concejala de Cultura, Ana María Quesada; así como con Paco Zarzoso y Daniel Cazacu en representación de la compañía Hongaresa Teatre.

Ana María Quesada ha manifestado que este año Al Crepuscle vuelve a un "enclave precioso y mágico" como es el Fortín del Grau Vell, tras la finalización de las obras de musealización del espacio : "Con este festival aportamos un toque de distinción a la programación primaveral de la Concejalía de Cultura. La cultura no se inhibe de las problemáticas sociales y las obras de teatro de esta quinta edición reflexionan sobre los problemas que la sociedad tiene a su alrededor". La concejala de Cultura también ha animado a la participación de la ciudadanía y ha subrayado la importancia de estacionar los vehículos en los espacios destinados a ello para evitar dañar el entorno natural del Grau Vell.

Grau Vell Sagunt / Daniel Tortajada

Paco Zarzoso se ha mostrado muy satisfecho con el Ayuntamiento de Sagunt por impulsar esta quinta edición de Al Crepuscle en la que se ha invitado a dos compañías de teatro argentinas y a un guitarrista alemán: "Es un festival de contrastes en el que contamos con presencia internacional, pero en el que también apostamos por la cercanía con autores valencianos".

Por su parte, Daniel Cazacu ha detallado toda la programación y ha recordado que el público asistente puede traer cena de sobaquillo para comérsela a la fresca tras las actuaciones, compartiendo sus sensaciones con los actores y las actrices. La autoría del cartel de esta quinta edición pertenece a la ilustradora valenciana Marta Pina. Asimismo, cabe destacar la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia y de la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática.