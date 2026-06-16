Un hombre se enfrenta a tres años de cárcel por agredir en Estivella a un menor que defendió a una mujer

La Fiscalía solicita tres años de prisión y el pago de una intervención quirúrgica para un hombre acusado propinar un puñetazo en la nariz a un menor de 16 años en Estivella, cuando salió en defensa de una mujer a la que el encausado pretendía agredir.

Durante el juicio celebrado este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, el Ministerio Público ha sostenido que, en mayo de 2017, tras una fiesta celebrada en el municipio del Camp de Morvedre, al acusado se le vio discutiendo acaloradamente con una mujer y, cuando ella le dio la espalda con la intención de marcharse, el hombre salió tras ella con el brazo levantado para golpearla.

En ese momento, la víctima, un menor de 16 años que iba acompañado por su familia, cogió de la cintura al acusado para que no alcanzara a la mujer, cuando este se giró y le golpeó en la nariz, provocándole un traumatismo que, según la acusación particular, le ha causado un perjuicio grave en el tabique nasal, que ahora sufre una desviación que le provoca un complejo psicológico y alteraciones funcionales.

Embriaguez

El encausado ha señalado que aquel día se encontraba en estado de embriaguez y que en ningún momento tenía pretensión de agredir a la mujer, sino que ambos eran amigos que estaban manteniendo una "conversación acalorada y gesticulando mucho". Además, ha manifestado que la víctima le arrancó la camiseta por detrás y le propinó un puñetazo en la espalda, por lo que él "solo se defendió".

Vista del municipio de Estivella. / Daniel Tortajada

En este sentido, la abogada de la defensa ha alegado que el acusado no tenía "ningún interés" en agredir al menor de edad, al cual no conocía previamente, sino que fue "una reacción instintiva, imprudente e involuntaria", fruto de la reacción de la víctima, a la que pidió disculpas y mostró su arrepentimiento por aquellos hechos.

Puñetazo "intencionado"

Sin embargo, la víctima ha declarado que él no le pegó un puñetazo, sino que solo "le agarró por la cintura para evitar la agresión a la mujer", por lo que considera que recibió el golpe en la nariz de forma "claramente intencionada".

Asimismo, ha explicado que acudió a urgencias aquella noche y que, después de un mes y medio -cuando le bajó la inflamación tras la hemorragia-, se pudo observar una desviación nasal, que solo puede tratarse con una intervención quirúrgica y que le provoca problemas para dormir, sequedad, tapón en uno de los orificios y un complejo psicológico grave.

Costes quirúrgicos

En este sentido, la acusación particular ha explicado que, por recomendación médica, la víctima ha tenido que esperar estos años antes de poder realizarse la intervención quirúrgica -ya que por su edad temprana le desaconsejaban la operación- y ha insistido en que el propio acusado prometió, en su momento, hacerse cargo de los costes, que ahora niega.

Tanto el fiscal como la acusación particular consideran al encausado como autor de un delito de lesiones con deformidad, según el artículo 150 del Código Penal, y el fiscal aprecia la circunstancia atenuante de embriaguez, mientras que la defensa ha pedido su libre absolución al entender que no hay relación causal entre la agresión y la desviación nasal.