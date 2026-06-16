Escalones de más de un metro en las playas regeneradas de Sagunt llevan a pedir acciones

La aparición de escalones de arena de más de un metro y medio en algunos tramos de la costa norte de Sagunt que acaba de ser regenerada han levantado quejas vecinales y también han llevado al Ayuntamiento de Sagunt a plantear nuevas demandas al Ministerio de Transición Ecológica. Aunque Costas ya había advertido de que parte de la arena trasvasada iría siendo arrastrada por las corrientes de forma natural y regeneraría la playa Canet d’En Berenguer, el ritmo y el modo en que esto se ha producido ha suscitado reacciones a distintos niveles.

«Sabíamos que habría un reperfilado natural y que parte de la arena se iba a ir porque nos lo explicaron desde el principio. Pero el escalón en algunas zonas es tan alto que desde el ayuntamiento hemos pedido permiso a Costas para poder intervenir y garantizar la accesibilidad de los bañistas hasta el agua», explica a Levante-EMV el edil de Playas, Roberto Rovira (EU-Unides Podem).

La gran diferencia de altura, según apunta, es evidente en la playa de Corinto, donde llegar hasta el mar solo es posible salvando un desnivel de metro y medio de arena aproximadamente; algo que no todas las personas son capaces de hacer por mucho que el paso de los usuarios haya trazado ya ciertos puntos por donde es más fácil bajar y subir.

Esto ha llevado a la delegación de Playas a demandar una autorización al Ministerio para que, a lo largo de todo el verano, el consistorio pueda ir actuando con medios propios para salvar esos escalones. «Nuestra idea es ir encargándoselo a la empresa municipal que se encarga de las playas, la SAG. Estamos a la espera de que nos llegue el permiso», apuntaba el concejal.

Así es el gran escalón en algunos tramos del litoral norte de Sagunt / M.A.

"Gran sorpresa"

A nivel vecinal , sin embargo, se admitía una «gran sorpresa por la rapidez en que se ha empezado a ir la arena después de solo un día de más oleaje, pues no ha sido ni mucho menos un temporal de los que pueden venir este otoño», afirmaba la presidenta de la veterana asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris. «No esperábamos que tan pronto se iba a ir tanta arena. En algunas zonas son verdaderos acantilados. Es una animalada. Creemos que es urgente que el Ministerio no nos deje todo el verano así y coloque sistemas de retención cuanto antes. De lo contrario, dentro de nada podríamos estar igual o peor que antes», añadía a Levante-EMV, además de pedir celeridad a las tareas de colocación de pasarelas y lavapiés «pues por la zona más al norte hay lugares donde se ven por ahí desperdigados».

«No se puede esperar al 1 de julio"

Desde la asociación vecinal Almardà Viva se ponía el acento en la necesidad de mejorar la accesibilidad cuanto antes. «No se puede esperar al 1 de julio, cuando acabe la nidificación del chorlitejo para actuar. O Costas o el ayuntamiento deben hacer algo para evitar el desnivel y facilitar así el acceso al mar», explicaba su vicepresidente Javier Gómez.

Junto a esto, añadía que en Almardà Viva «hemos defendido y seguiremos defendiendo la necesidad de la construcción de diques exentos, paralelos a la costa», dice recordando que «la gran ventaja de estos diques es disipar la energía del oleaje, por encima de la retención de arena ya que las corrientes son de norte a sur y los diques exentos no evitarían, al estar a una distancia de la costa, que siguiera el transporte de sedimentos. Pero al disminuir la fuerza de las olas arrastrarían menos arena, que seguiría en la playa».