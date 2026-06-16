Gilet se convierte en la capital del acuatlón

Cerca de 300 triatletas de toda la Comunitat Valenciana se dieron cita en Gilet para no perderse el III Acuatlón Serra Calderona, organizado por la escuela del CT Huracán.

En la antepenúltima prueba de los Jocs Esportius de esta modalidad, con el primer y el último tramo de carrera a pie y el segundo de natación, el epicentro estuvo en la plaza Virgen de la Estrella, donde se situaron las líneas de salida y meta.

Circuito duro

Con un circuito "duro" entre las calles del núcleo urbano para dirigirse y volver de la piscina municipal, el CT Huracán dio una nueva muestra de su potencial y dominó la mayoría de las categorías competitivas, con triunfos cadetes, de la mano de Marcos Martínez y Mar Mateos, infantil (Eric Ruescas) y alevín (Noah Mármol). Además, la escuela comarcal tuvo doble podio en juveniles, con Elma Herrera segunda y Nora Casado tercera.

El CT Huracán fue la escuela con más participación femenina. / CT Huracán

Los premios colectivos fueron para el CT Huracán por la mayor participación femenina, mientras que las Tritortugas de Quart de Poblet se llevaron el reconocimiento por la inscripción más amplia de paratriatletas. La entrega de trofeos estuvo presidida por el concejal de Deportes de Gilet, Carles Catalunya.

Agradecimientos

Toni Mateos, impulsor de la cita desde la dirección de la cantera del club comarcal, agradece al Ayuntamiento de Gilet la "confianza que nos brinda en la organización de esta prueba y el apoyo a nuestro proyecto de escuela".

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Más de 40 voluntarios

También destaca a los patrocinadores o los más de 40 voluntarios que velaron por el normal desarrollo de un evento que "fue una fiesta deportiva. Esperamos que todos los participantes disfrutaran de la prueba, ya nos ponemos a trabajar en la siguiente edición".