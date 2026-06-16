Nacho Llopis fusiona pintura y fotografía en "La Caja Blanca" del Port de Sagunt
El experimentado artista visual presenta sus trabajos en el estudio-taller de Delia Díaz
Se define como artista visual pero Nacho Llopis ha impregnado de fuerza y mensaje 'La Caja Blanca', el estudio-taller que posee la artista Delia Díaz en el Port de Sagunt y se ha convertido en punto de encuentro de creadores de distintas disciplinas.
Natural de València pero asentado en el Port de Sagunt desde hace 51 años, Nacho Llopis ha querido llevar hasta ese espacio "una obra fluida, tanto en la ejecución como en el resultado", donde le da "mucha importancia al color y la luz", en palabras de Mónica C. Cano.
Lo hace a través de lienzos de distintos tamaños y tonos donde las pinceladas se funden junto a otros que combinan la pintura y la fotografía. Y es que, aunque como apunta Cano, "no tiene una temática concreta", en su obra "está presente el tema de la vida. Ponerla en valor en estos tiempos que estamos viviendo", añade. "Es una obra libre, con mucho de experimentación e improvisación y dibujando y dirigiendo la mancha", agrega.
Son creaciones que, como explica su autor, "se nutren del Action Painting, Art Brut y el expresionismo abstracto", dice este artista integrado en la asociación cultural “Pausa Zulú” que en los años 90 se formó en diseño y multimedia, fotografía y audiovisuales, formó parte del colectivo cultural S.A.L. y fue coordinador de diseño de la revista “es. pasmo”.
Para disfrutar de ellas, el lugar escogido es muy especial. "Conocí la Caja Blanca en 2024 cuando participé en una exposición colectiva en la que aparecían tanto artistas nacionales como internacionales", reconoce el autor, después de haber protagonizado en los últimos años varias exposiciones individuales y haber participado en distintos eventos colectivos.
Situada en pleno corazón del Port de Sagunt, en este lugar siempre suele haber actividad a diario, tanto en horario de mañanas como de tardes ."La Caja Blanca es una experiencia maravillosa en la que he conseguido una gran visibilidad y conocer a muy interesantes personas", añade Llopis respecto a esta sala situada en pleno centro del Port, en la calle Virgen del Carmen, 12.
Allí, junto al taller de Delia Díaz, se podrá visitar su muestra hasta el próximo 28 de junio.
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