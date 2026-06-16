Respuesta inminente a una vieja reivindicación en Sagunt

Los ruegos del CF Mare Nostrum al fin van a tener respuesta. Así lo aseguró al menos el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, en el último pleno, en el marco del debate sobre la moción acerca del nuevo estadio de fútbol. "El expediente para la instalación del césped artificial -en el campo del barrio porteño de San Francisco de Borja- está en contratación para su revisión como paso previo a su licitación por 640.000 euros", según detalló el socialista.

Con estas palabras dio réplica a las exigencias de Iniciativa Porteña para que este concurso se convocara cuanto antes con la intención, poco realista a estas alturas, de que ya al inicio de la próxima temporada se pudiera disfrutar de este reclamado terreno de juego sintético. Frente a la intervención del alcalde, el portavoz segregacionista apostilla que "desconfiamos por completo del equipo de gobierno", que "ya nos tiene acostumbrados a todos los ciudadanos a su falta de gestión".

Tréboles y amapolas

Estado que presentaba el campo del CF Mare Nostrum hace unos meses. / Daniel Tortajada

Márquez insiste en que "el PSOE e Izquierda Unida ya prometieron a la directiva del Mare Nostrum que si volvía a fallar la replantación de césped natural se instalaría el artificial, pero pasan los meses y vemos como no hay avances. Solo vemos un terreno de juego en unas condiciones penosas, siendo un auténtico patatal. El compromiso de este equipo de gobierno con el deporte del Puerto se demuestra con los tréboles y las amapolas del campo" de San Francisco del Borja.

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Cabezonería

Las críticas de los segregacionistas se enfocan en la "cabezonería" del concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón, quien "hubiera ahorrado miles de euros si hubiese optado desde el principio por el césped artificial. Para mantener en condiciones óptimas un campo de fútbol de hierba natural que se utiliza todos los días necesita unos cuidados muy especiales y sensibles, por lo que se ha malgastado el dinero público durante todas las temporadas en las que el propio concejal sabía que no iba a funcionar".